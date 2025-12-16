バトントワリングチームの教え子で当時高校生だった男性（２１）に性的暴行を加えたなどとして、準強制性交や強制わいせつなどの罪に問われた元指導者の被告の男（４１）に対し、京都地裁は１５日、懲役６年（求刑・懲役７年）の判決を言い渡した。

大寄淳裁判長は「幼い頃から長年指導した被害者に対し、性的な自由の侵害をエスカレートする形で重ね、強い非難に値する」と述べた。

判決によると、被告は２０２３年２〜３月、南区の自宅で３回、チームの活動で不利益を受ける恐れから抵抗できない状態の男性に対して性的暴行を加えたほか、わいせつな行為をした。被告は世界大会で実績を残す選手で、男性が３歳頃から指導していた。

公判で弁護側は、犯行時に男性が被告を拒むような言動が見られなかったとし、「同意があったと誤信した」などと無罪を主張した。

これに対し、大寄裁判長は、男性の被害証言について、男性が家族に被害を打ち明けた経緯や迫真的な内容から、信用性を認定した。その上で、被告との関係性から男性が拒否できない状態で、被告はその状態に乗じる認識を有していたと言及。被告に同意があると誤信するような事情もないとし、「被告が同意があると誤信していなかったことは明らか」と結論付けた。

◇

閉廷後、男性の両親が報道陣の取材に応じた。男性はバトン競技に復帰したものの、現在も時折、心身が不安定になることがあるという。母親は「判決が出てバトンができたとしても、事件前のようには戻れない」と打ち明けた。父親は「有罪だと認められてほっとした。息子が一番つらかったと思う。被告には時間があるので、反省してほしい」と語った。