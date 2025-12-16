なにわ男子・道枝駿佑、パリでの撮り下ろしで「SPUR」2月号SPエディション表紙に！ 通常版表紙はXG・JURIN
なにわ男子・道枝駿佑が、12月23日発売のモード誌「SPUR」（集英社刊）2026年2月号スペシャルエディション版の表紙に登場。さらに、HIP HOP／R＆BグループXGのリーダーJURINが、2月号通常版の表紙に初登場する。
【写真】XGのJURINが一人でのファッション撮影に挑戦！ 「SPUR」2026年2月号通常版表紙
2026年2月号スペシャルエディション版の表紙は、2023年6月号以来、2度目となる道枝駿佑。23歳になった彼との再会の場はモードの都、パリだった。2026年春夏パリ・ファッション・ウィークで、ヴァレンティノのショーのフロントロウに参加した道枝。グローバルに活躍する各国のセレブリティが集う会場で、ひと際キラキラと輝くその姿は世界に誇る日本の宝。
ショーの翌日、パリのアパルトモンで撮影したカバー写真では、彼の圧倒的なスタイルのよさが際立っている。赤と黒のボーダータートルネックニットにチェックのロングコートという、クラシカルなパリジャンスタイルにブロンドヘアが美しく調和した、まるでフランス映画の主人公のような仕上がりとなっている。
道枝は「パリの街並みもあって、おしゃれになった気分というか、すごく自信を持たせてくれる洋服です」とコメントしている。
通常版の表紙には、グループ初のソロシングルを発表、年明けにはグループとして初のフルアルバム発売と、2回目のワールドツアーも待ち受けるXGのJURINが登場。自身も大好きなブランドと語るシャネルのルックに身を包み、モダンで軽やかなモード新時代の到来を告げる。
一人でのファッション撮影は今回が初めて。撮影前は少し緊張しているように見えたものの、立ち位置について音楽がかかった途端、静かにスイッチが入り、強い眼差しと踊るように美しいポージングで、現場をJURINオーラで満たしてくれた。
JURINは「撮影はすごく楽しかった！ 一人での撮影はあまりないので、ちょっとドキドキしていたんですが、いざ始まったらすごく温かい空気の中で撮影ができました。SAULTやケイトラナダ、ロッチェル・ジョーダンなど、最近好きな音楽を聴きながら、自然体な感じで撮れたと思います」と言葉を寄せている。
同号の大特集は「ニューオーダーが始まる」。2026年春夏ファッション・ウィークに起きたビッグニュースを皮切りに、これから待ち受けるあらゆるジャンルの未来を各界の賢者たちが分析。クリエイティブディレクターから、ビューティの最前線を知るプロたち、哲学者、占星術師、フーディ（美食家）に至るまで…その道のプロの知見に触れられる、読み応えと気づきにあふれている。
また、「SPUR HOME」と題したインテリア特集も掲載する。
「SRUR」2026年2月号は、集英社より12月23日発売。通常版・スペシャルエディション版ともに各880円（税込）。
