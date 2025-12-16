吉本興業は１６日、東京都が主催、同社が制作・運営するイベント「つながる！！Ｔｏｋｙｏボランティアフェスタ２０２６」を来年２月２１日に東京・千代田区の東京国際フォーラムで開催すると発表した。

同イベントは、ボランティアの魅力を発信するとともに、活動へのはじめの一歩を後押しすることを目的としており、同社所属のお笑い芸人、タレントが出演するステージイベントや、ボランティア団体・企業の交流・体験ブースなど、様々な企画を用意するとのこと。

ステージイベントでは、ボランティアを身近に感じられるクイズ大会や、ボランティアにちなんだお笑いネタで競う「ボラ―１グランプリ」、タレントが参加する体験講座など、盛りだくさんのプログラムを実施予定。交流イベントでは「体験や参加者同士の交流を通じて、様々なボランティア団体の活動や企業の社会貢献活動の魅力や楽しさに触れることができます」としている。

会場は東京国際フォーラムのロビーギャラリー。午前１１時から午後４時まで。参加費無料。出演者は、囲碁将棋、エルフ、蛙亭、金魚番長、ケビンス、３時のヒロイン、バッテリィズ、ヘンダーソン、マユリカ、みりちゃむ、ランパンプス寺内、レギュラー（五十音順）。ＭＣは、おいでやす小田、フリーの亀井京子アナウンサー。