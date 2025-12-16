IZ*ONE出身カン・ヘウォン、日本で初めて食べた食材告白「美味しかった」赤楚衛二「韓国ではないんですって」【キンパとおにぎり】
【モデルプレス＝2025/12/16】俳優の赤楚衛二とIZ*ONE出身で女優のカン・ヘウォンが12月15日、テレビ東京系ドラマ「キンパとおにぎり〜恋するふたりは似ていてちがう〜」（2026年1月12日スタート・毎週月曜よる11時6分〜／放送と同時にNetflix世界独占見放題配信）のプレミアイベントに出席。ヘウォンが日本で初めて食べたという食材について語った。
【写真】IZ*ONE出身美女が美脚披露
同作で赤楚演じる長谷大河が小料理店でアルバイトをしていることから、イベントでは食に関する話題に。同作で日本のドラマ初出演となったヘウォンは「撮影中に食べたお気に入りのメニュー」を問われると「私はオクラ！」と回答した。
続けて「オクラは初めて食べたんですけれども、とっても美味しかったです」と日本で初めて食べた食材だと説明。赤楚は「韓国では（オクラが）ないんですって」と補足すると、ヘウォンは「私が見ていなかっただけかもしれないんですけれど、韓国では食べたことがありませんでした」と明かした。
オクラをどのように食べたか聞かれると、赤楚は「オクラにお肉を巻いて、コチュジャンをちょっと垂らして食べるっていう料理が出てくるんですけど、めちゃくちゃ美味しかったです」と振り返っていた。
本作は日本と韓国、国籍の異なる2人の恋愛模様を描いた、ピュア・ラブストーリー。小料理店でアルバイトを始めて3年になる主人公の長谷大河（赤楚）とアニメーションを学ぶため、韓国から留学している大学院生のパク・リン（ヘウォン）の偶然の出会いから物語が展開される。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】IZ*ONE出身美女が美脚披露
◆カン・ヘウォン、日本で初めて食べた食材明かす
同作で赤楚演じる長谷大河が小料理店でアルバイトをしていることから、イベントでは食に関する話題に。同作で日本のドラマ初出演となったヘウォンは「撮影中に食べたお気に入りのメニュー」を問われると「私はオクラ！」と回答した。
続けて「オクラは初めて食べたんですけれども、とっても美味しかったです」と日本で初めて食べた食材だと説明。赤楚は「韓国では（オクラが）ないんですって」と補足すると、ヘウォンは「私が見ていなかっただけかもしれないんですけれど、韓国では食べたことがありませんでした」と明かした。
オクラをどのように食べたか聞かれると、赤楚は「オクラにお肉を巻いて、コチュジャンをちょっと垂らして食べるっていう料理が出てくるんですけど、めちゃくちゃ美味しかったです」と振り返っていた。
◆赤楚衛二主演「キンパとおにぎり〜恋するふたりは似ていてちがう〜」
本作は日本と韓国、国籍の異なる2人の恋愛模様を描いた、ピュア・ラブストーリー。小料理店でアルバイトを始めて3年になる主人公の長谷大河（赤楚）とアニメーションを学ぶため、韓国から留学している大学院生のパク・リン（ヘウォン）の偶然の出会いから物語が展開される。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】