◆プロボクシング ▽ＷＢＯ世界フライ級（５０・８キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者アンソニー・オラスクアガ―同級４位・桑原拓▽ＷＢＡ・ＷＢＯ世界ライトフライ級（４８・９キロ以下）王座統一戦１２回戦 ＷＢＡ王者・高見亨介―ＷＢＯ王者レネ・サンティアゴ▽ＷＢＡ世界バンタム級（５３・５キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 正規王者・堤聖也―暫定王者ノニト・ドネア（１２月１７日、東京・両国国技館）

トリプル世界戦の前日計量が１６日、都内のホテルで行われ、４度目の防衛戦に臨むＷＢＯ世界フライ級王者アンソニー・オラスクアガ（２６）＝米国／帝拳＝は規定体重から４００グラム軽い５０・４キロで一発クリア。挑戦者のＷＢＯ世界同級４位・桑原拓（３０）＝大橋＝もリミットから１００グラムアンダーの５０・７キロでパスした。

体重をクリアして小さく両手で拳を握った桑原は「減量は最後はきつかったけど、スムーズでした。体は過去イチ（の仕上がり）。３か月前から試合に向けて準備してきましたから、それが体に出た」。急きょ決まった世界戦でも当初予定していた試合に向けて準備してきただけに、世界戦となってモチベーションはさらに高まった。

この日の検診で、血圧が１６４／７１と高めに出たが「実は事故渋滞にはまって、間に合うかなと…。１０分前に着いて慌てて走ってきた。普段は１１０〜１２０くらい。血圧も過去最高でした」と笑わせた。

試合のルール会議では、オラスクアガが使用を予定していた米国ジャクソン社製のグラブが堅いと桑原陣営が指摘。ＷＢＯも認めて、王者はメキシコ製（レイジェス社）のグラブに変更となった。オラスクアガを指導する岡辺大介トレーナーは「本人も大丈夫というので変更しました。問題ありません」と話した。岡辺氏は「練習はできているし、いつもどおりの仕上がり。桑原対策もできている。ジャブを突いて、先に先に攻める」とＶ４へ自信を漂わせた。オラスクアガは、５度防衛するとＷＢＯから特別リングが贈られるとあって、ここは負けられない一戦。１５日の会見では「準備万端。４度目の防衛へ強さとコンディションをしっかり出したい」と意欲を見せていた。

桑原は昨年５月の東京ドーム興行以来、２度目の世界挑戦。「体に張りはあるし、筋肉も大きくなって、サンドバッグやミット打ちでも威力、衝撃が自分でも違うと感じる。明日はそれをお見せできる」と話した桑原。「相手は攻撃的に来る。真っ向勝負を挑むか、足を使うか。瞬間、瞬間のひらめきと自分を信じて戦う」と力を込めた。今夜はウナギを食べて精をつけるという。

オラスクアガは世界３階級制覇王者・中谷潤人（２７）＝Ｍ・Ｔ＝とは１５歳から米国ロサンゼルスでルディ・エルナンデス・トレーナーの指導を受けてきた親友同士。一方、桑原は世界戦前の練習で、同じジムの先輩で世界４団体スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝からアドバイスを受けたという。井上尚と中谷は来年５月、東京ドームでの対戦が期待されており、両選手はともに今月２７日、サウジアラビアの首都リヤドでの興行で“競演”を果たす予定。今回は２人がそれぞれ“サポート”する選手同士の対戦。大きな注目を集めそうだ。

戦績はオラスクアガが１０勝（７ＫＯ）１敗、桑原が１４勝（９ＫＯ）２敗。