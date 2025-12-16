大阪・ＡＢＣラジオ「ミルクボーイの火曜日やないか！」（火曜・正午）が１６日、放送され、番組冒頭でパーソナリティーのミルクボーイ・駒場孝がＡＢＣテレビ・テレビ朝日系「Ｍ―１グランプリ２０２５」（２１日・後６時３０分）の審査員を初めて務めることを報告した。

まず相方の内海崇が「リスナーの皆さんには秘密にしてて申し訳ございませんでした。いよいよ（１４日に）発表されましたので言いますと。駒場さんがね。ちょっと本人から言うてよ」とネタフリ。すると駒場は「あっは。何か『今年の漢字』が『熊』になったそうで」とファースト・ボケ。そして「そうですね、審査員ということにあいなりまして」とリスナーに伝えた。

内海は、かん口令を敷いていたことを明かした。「ちっひー（同じくパーソナリティーのＡＢＣテレビ・鷲尾千尋アナウンサー）にも言うてなかったからな。誰にも言わず、仲いい芸人にも言わずにきましたんで。良かったです、情報漏れなくて」。ただし鷲尾アナは「駒場さん、小さなりました？」と駒場の異変に気づいていた様子。駒場は「マネジャーさんにも言われた。『老けましたし、小さなりましたね』て」とマッチョ芸人としては致命的な変化があったことを告白した。

さらに駒場は「Ｍ―１出た時（２０１９年）の感じやわ」とポツリ。「優勝した後、ホンマ忙しなって、トレーニングしてんねんけど頭使うから、おなかどんどん減る。でもなんか太らへん。頭で使うカロリーの方が消費するんかな」と審査員のことで頭がいっぱいになり、筋肉が減っていったと明かした。

鷲尾アナは先週９日の放送時もミルクボーイの２人に違和感を覚えていたという。放送前の打ち合わせで、同４日に決定したＭ―１決勝進出者のことを取り上げようと話していたが「内海さんが『審査員決まってからでいいんちゃうか』って。かなり大きなニュースなんで新鮮なうちに紹介したいってのが普通じゃないかなと思ってたんですけど『それは来週（１６日）に』って」と振り返っていた。