＜METROCK2026＞が、2026年5月に開催することを発表した。

2026年5月16日・17日に東京都江東区・海の森公園にて＜TOKYO METROPOLITAN ROCK FESTIVAL 2026＞を、5月30日・31日に大阪府堺市・海とのふれあい広場にて＜OSAKA METROPOLITAN ROCK FESTIVAL 2026＞が開催される。

今回は、『EXPO 2025 大阪・関西万博』開催期間中の諸事情を考慮して2025年は実施を見送った大阪公演も復活し、東京＆大阪の2都市での「完全体メトロック」としてカムバックする。今回は、メトロック史上初となる「東京→大阪」の順での開催となる。

出演アーティストの発表は年明けから開始するとのことなので、ぜひ楽しみにしていてほしい。

◾️＜TOKYO METROPOLITAN ROCK FESTIVAL 2026＞ 開催日：2026年5月16日（土）・ 17日（日）

会場：海の森公園（東京都江東区）

OPEN 8:30 / START 10:30（予定）

お問い合わせ：DISK GARAGE https://www.diskgarage.com/form/info 東京都海の森倶楽部会員事業「TOKYO METROPOLITAN ROCK FESTIVAL 2026」

主催：TOKYO METROPOLITAN ROCK FESTIVAL 2026実行委員会

◾️＜OSAKA METROPOLITAN ROCK FESTIVAL 2026＞ 開催日：2026年5月30日（土）・ 31日（日）

会場：海とのふれあい広場（大阪府堺市）

OPEN 9:00/START 11:00（予定）

お問い合わせ：キョードーインフォメーション

0570-200-888 (受付時間：平日12:00〜17:00 土・日・祝日は休業) 主催：OSAKA METROPOLITAN ROCK FESTIVAL 2026実行委員会