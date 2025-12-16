川崎ブレイブサンダース・津山尚大インタビュー前編

開幕から苦しい戦いを強いられているバスケットボールBリーグの川崎ブレイブサンダースだが、今季の新加入選手として主力の一員となっているのが29歳の津山尚大だ。名門高校で活躍してその名を全国に轟かせ、卒業とともにプロの世界へ。短期間ながら海外挑戦も経験するなど、これまで7クラブを渡り歩いてきた津山のキャリアは起伏に富んでいる。インタビュー前編では中学生の頃から決めていた「高卒プロ」を実現した背景に迫った。（取材・文＝青木 美帆）

◇ ◇ ◇

創設10周年を迎え、様々な変化と成長を重ねてきたBリーグだが、その歴史の中であまり変わっていないものがある。それは所属選手のプロ入り前のキャリア。Bリーグに所属する日本人選手はその大半が大卒で、高卒選手はごくわずかしかいない。

川崎ブレイブサンダースの津山尚大は、福岡大学附属大濠高校3年時の2015年1月に琉球ゴールデンキングスに加入した29歳。今年でプロ10年目を迎える。

当時の日本バスケ界は、プロアマ混合リーグの「NBL」と完全プロリーグの「bjリーグ」という2つのトップリーグがあった混乱期で、プロバスケットボール選手のステータスは現在と比較にならないほど低かった。津山は高校時代、1学年下の八村塁と並び高校屈指のプレーヤーと評される選手だったが、全国トップレベルの高校生が卒業後即プロ入りするという前例は、2005年の川村卓也（現・新潟アルビレックスBB）まで遡らないといなかった。

そのような時代に、なぜ“高卒プロ”という選択をしたのか。

「中学生の頃から、高校を卒業したらすぐプロに行くと決めていたんです」

津山は話し始めた。

沖縄県出身。小学4年生の時に琉球ゴールデンキングスが誕生して以来、地元のプロチームでプレーするという夢を持ち続けていた。11歳の時に父親が亡くなり、5人の子どもを1人で育てる母親に楽をさせたいという想いも、夢を後押しした。

高卒プロ入りを1人だけ支持してくれたコーチ

高校選びは当然、「プロになる」という目標からの逆算だった。

「当時、NBLやbjリーグでプレーする選手をたくさん輩出していたのが洛南高校、北陸高校、大濠高校だったので、そのどこかにしようと。顧問の先生のツテでコンタクトを取って、『ぜひうちに来てほしい』と言っていただいた大濠高校に決めました。高卒でプロになろうとしたら、とりあえず日本一にならないといけないと思っていたので、大濠高校に行って、日本一になって、プロに行くというイメージを持っていました」

福大大濠高は橋本竜馬（現・ベルテックス静岡）、金丸晃輔（現・佐賀バルーナーズ）など、当時の国内トップ選手を多く輩出する名門校。しかし、彼らの中に高卒でトップリーグに進んだ者は誰もいない。津山が「高卒でプロに行く」という意向を伝えると、監督やOBたちは猛反対したが、1人だけ支持してくれた人がいた。コーチとしてチームを指導していた片峯聡太（現監督）だ。

「片峯先生だけは入学当初から『お前が本気ならそれを見据えて指導する』と言ってくださいました。片峯先生と当時のキングスの社長は同じ大学出身でつながりもあって、片峯先生が社長に『大濠に沖縄出身の子が来るから見ておいてください』と話もしてくださっていました」

中学生らしからぬ力強さとスキルを兼ね備えていた津山は、入学後すぐに主力の座をつかみ、持ち前のスコアリング能力をのびのびと発揮。大物新人としてその名を全国に轟かせた。しかし、翌年からは大きな壁に直面する。点取り屋のシューティングガードからゲームコントロールを担うポイントガードへのポジション変更。「厳しくいくぞ」という片峯の宣言どおり、ほどなくして苦難が襲いかかってきた。

「とにかく妥協を許されなかったですね。プレーがうまくいかなかった時に表情に出したり、相手がプレスに来てボールを運べなかったりしたら、すぐにベンチに下げられました。責任を負うような役割やプレーができなかった時は、特に厳しく指導されて。『なんでこんなに試合に出られないんだろう』『こんなに怒られるんだろう』って、かなりメンタルにきていました」

インターハイ優勝後に流した涙の意味

今だから言える”しくじり”もあった。津山は「そうそう……」と語り出した。

「高3のインターハイ予選の前に、トップリーグでプレーするOBの選手たちが練習試合の相手をしに来てくれたんです。僕は大塚勇人さん（現・バンビシャス奈良）とマッチアップするのがすごく楽しみだったんですけど、試合に出してもらえなかったんです。今考えれば片峯先生は、『彼のプレーを見て足りないものを学びなさい』という意図でそうしたんだと思うんですが、当時の僕はそれに気づけずふてくされてしまって。学校を休んで、練習にも2日間くらい行きませんでした」

2年のインターハイはベスト4、ウインターカップは準優勝に終わった。入学時に定めた「日本一になってプロに行く」というミッションを達成するチャンスは、あと2回しかない。津山はすぐに考えを改めたが、県予選の序盤は先発から外れ、復帰を果たした決勝では2年ぶりに福岡第一高に敗れた。「先生やチームメートがショックを受けている顔を見て、改めて『僕がこんなことをやっていてはいけない』と思いましたし、『インターハイは絶対に優勝してやる』という気持ちがさらに高まりました」

8月7日、千葉県で行われたインターハイで、福大大濠高は28年ぶりの優勝を果たした。鬼気迫るプレーとリーダーシップでこれを牽引した津山は、決勝を終えた後も長らく泣いていた。そこにはチームの悲願に貢献した充実感と、「プロ」という大きな夢に向けた第一歩をクリアした喜びが凝縮されていた。

■津山尚大 / Shota Tsuyama

1996年4月16日生まれ、沖縄県出身。180センチ・85キロ。福岡大学附属大濠高校3年時にインターハイと国体の2冠を達成し、アーリーエントリー制度を活用して当時bjリーグの琉球ゴールデンキングスに加入する。ライジングゼファー福岡を経て、2019年10月にはNBLカナダ所属のハリファックス・ハリケーンズと契約。帰国後はアルバルク東京、三遠ネオフェニックス、島根スサノオマジックを渡り歩き、今季から川崎ブレイブサンダースの一員に。開幕から主力の1人として存在感を見せている。



（青木 美帆 / Miho Aoki）