

高松中央卸売市場 資料

高松中央卸売市場と高松公設花き中央卸売市場が、2025年末の生鮮食料品の流通予想を発表しました。

「野菜は2024年ほど不足感はない」、「果物は2024年より多いが2023年と比べて少ない」、「カキは2024年の水揚げの3割」、「切り花は物価高で消費力が弱く、相場面にも影響が出てくる可能性がある」と予想しています。

青果物の価格予想は「前年並み」が「ダイコン・ゴボウ・金時ニンジン・レンコン・白ネギ・レタス・シイタケ」、「やや下回る（5％～15％ダウン）」が「ミカン」、「やや上回る（5％～15％アップ）」が「サトイモ・リンゴ・イチゴ」でした。

水産物では「前年並み」が「タイ・車エビ・ハマグリ・マグロ・塩サケ」、「やや上回る（5％～15％アップ）」が「カキ・エビ・カニ・紋甲イカ・塩カズノコ」、「大幅に上回る（25％以上アップ）」が「ブリ・ハマチ」です。切り花は「前年並み」と予想しています。

高松中央卸売市場の留市は青果が12月29日、水産物が12月30日、初市は2026年1月5日です。