星野源、11回目『紅白』で「創造」歌唱 公開された写真で見せた”ポーズ”に反響「岩田社長の…」「さすが源さん！」
シンガー・ソングライターの星野源が、大みそかの『第76回NHK紅白歌合戦』に特別企画で出場することが決まった。NHKが16日、公式サイトで発表した。同日、Xで公開された星野の“ポーズ”が反響を集めている。
【動画】「直接」の歌詞でポーズ！星野源「創造」オフィシャル動画
Xでは「披露するのは、今年発表したオリジナルアルバム制作の原点となった楽曲『創造』。＜ものづくり＞への想いが込められたこの曲を京都府宇治市・ニンテンドーミュージアムからSPパフォーマンス」との文言とともに、星野の写真をアップ。そこで星野が見せているポーズが、2015年に亡くなった任天堂・岩田聡さんが生前、動画内で披露していた「直接！」ポーズに類似している。
SNS上でも「源さん、岩田社長の『直接』ポーズしている！」「さすが源さん！」「胸が熱くなる」などといった感想が相次いで寄せられている。
「創造」は、星野のものづくりへの想いはもちろんのこと、マリオシリーズや任天堂へのリスペクトを込めたオマージュもふんだんに盛り込まれている。同曲の歌詞にも「直接」というフレーズが採用されており、同曲のオフィシャル動画内では「直接」の歌詞で、岩田さんをオマージュするように、同じポーズを披露している。
