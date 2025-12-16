日本女子プロゴルフ協会（ＪＬＰＧＡ）の年間表彰式「ＪＬＰＧＡアワード２０２５」が１７日、都内で開催された。初優勝を含む４勝を挙げた佐久間朱莉（２２）＝大東建託＝が、「年間最優秀選手賞」に選ばれた。賞金ランキング１位、平均ストローク１位にも輝いた。

青いオフショルダーのプリンセスドレスに身を包んで登壇。「初優勝するまで２位が何回もあって苦しい時間も長かったですけど、早いうちに初優勝することができて、気付いたら４勝目も挙げて年間女王まで上り詰めることができた」と実感を込めた。師匠・ジャンボ尾崎からは祝福の言葉とともに「メジャーは取っていないのか」と言われたと明かし、佐久間は「来年こそ取って報告にいきますと言いました」と話した。また「思い描いた以上に良いシーズンになった。たくさんの方に支えられたおかげでここまでくることができた。感謝の気持ちを忘れずに次のシーズンも引き続き頑張っていきたい」と感謝した。

各項目の受賞者は以下の通り。

〈ＪＬＰＧＡメルセデス年間最優秀選手賞〉佐久間朱莉

〈賞金ランキング１位〉佐久間朱莉

〈平均ストローク１位〉佐久間朱莉

〈ＪＬＰＧＡ明治安田新人賞〉荒木優奈

〈明治安田ステップ・ランキング１位〉大久保柚季

〈敢闘賞〉竹田麗央、岩井千怜、岩井明愛、西郷真央、山下美夢有

〈ＪＬＰＧＡ栄誉賞〉申ジエ

〈ＪＬＰＧＡ輝き賞〉西郷真央、山下美夢有

〈ベストプレー・オブ２０２５資生堂〉菅沼菜々

〈メディア賞『ベストコメント』部門〉工藤遥加

〈特別賞〉日立３ツアーズ選手権ＪＬＰＧＡチーム（佐久間朱莉、神谷そら、河本結、菅楓華、高橋彩華、荒木優奈）

〈ＪＬＰＧＡ特別功労賞〉樋口久子