　Jリーグは12月16日、2025シーズンのJ２優秀選手賞の受賞選手37人を発表した。 
 
　同賞はJ２全20クラブの監督および選手による投票結果をもとに決定。クラブ史上初のJ２優勝とJ１昇格を果たした水戸ホーリーホックからは最多の８人、17年ぶりのJ１復帰となったジェフユナイテッド千葉からは４人が選ばれた。
 
　なお、22日に開催されるJ２リーグアウォーズで表彰される「最優秀選手賞」と「ベストイレブン」は、この優秀選手賞の受賞者から選出される。

　受賞選手37人は、以下のとおり。

GK
林　彰洋（ベガルタ仙台）
西川幸之介（水戸ホーリーホック）
笠原昂史（RB大宮アルディージャ）
ホセ・スアレス（ジェフユナイテッド千葉）
田中　颯（徳島ヴォルティス）
後藤雅明（V・ファーレン長崎）
 
DF    
西野奨太（北海道コンサドーレ札幌）
飯田貴敬（水戸ホーリーホック） 
板倉健太（水戸ホーリーホック）
大崎航詩（水戸ホーリーホック）
大森渚生（水戸ホーリーホック）
鷹啄トラビス（水戸ホーリーホック）
市原吏音（RB大宮アルディージャ）
ガブリエウ（RB大宮アルディージャ）
エウシーニョ（徳島ヴォルティス）
山田奈央（徳島ヴォルティス）

MF
近藤友喜（北海道コンサドーレ札幌）
高嶺朋樹（北海道コンサドーレ札幌）
郷家友太（ベガルタ仙台）
石渡ネルソン（いわきFC）
齋藤俊輔 （水戸ホーリーホック）
津久井匠海（RB大宮アルディージャ）
イサカ・ゼイン（ジェフユナイテッド千葉）
郄橋壱晟（ジェフユナイテッド千葉）
椿　直起（ジェフユナイテッド千葉）
倍井　謙（ジュビロ磐田）
浅倉　廉（藤枝MYFC）
横山夢樹（FC今治）
新井晴樹（サガン鳥栖）
マテウス・ジェズス（V・ファーレン長崎）
山口　蛍（V・ファーレン長崎）
 
FW    
渡邉新太（水戸ホーリーホック）
カプリーニ（RB大宮アルディージャ） 
山本桜大（レノファ山口FC）
ルーカス・バルセロス（徳島ヴォルティス）
マルクス・ヴィニシウス（FC今治）
神代慶人（ロアッソ熊本）

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

