17年ぶりJ１復帰の千葉からは何人？ 25年のJ２優秀選手賞の受賞者が発表！ 初の優勝＆J１昇格の水戸から最多８人
Jリーグは12月16日、2025シーズンのJ２優秀選手賞の受賞選手37人を発表した。
同賞はJ２全20クラブの監督および選手による投票結果をもとに決定。クラブ史上初のJ２優勝とJ１昇格を果たした水戸ホーリーホックからは最多の８人、17年ぶりのJ１復帰となったジェフユナイテッド千葉からは４人が選ばれた。
なお、22日に開催されるJ２リーグアウォーズで表彰される「最優秀選手賞」と「ベストイレブン」は、この優秀選手賞の受賞者から選出される。
受賞選手37人は、以下のとおり。
GK
林 彰洋（ベガルタ仙台）
西川幸之介（水戸ホーリーホック）
笠原昂史（RB大宮アルディージャ）
ホセ・スアレス（ジェフユナイテッド千葉）
田中 颯（徳島ヴォルティス）
後藤雅明（V・ファーレン長崎）
DF
西野奨太（北海道コンサドーレ札幌）
飯田貴敬（水戸ホーリーホック）
板倉健太（水戸ホーリーホック）
大崎航詩（水戸ホーリーホック）
大森渚生（水戸ホーリーホック）
鷹啄トラビス（水戸ホーリーホック）
市原吏音（RB大宮アルディージャ）
ガブリエウ（RB大宮アルディージャ）
エウシーニョ（徳島ヴォルティス）
山田奈央（徳島ヴォルティス）
MF
近藤友喜（北海道コンサドーレ札幌）
高嶺朋樹（北海道コンサドーレ札幌）
郷家友太（ベガルタ仙台）
石渡ネルソン（いわきFC）
齋藤俊輔 （水戸ホーリーホック）
津久井匠海（RB大宮アルディージャ）
イサカ・ゼイン（ジェフユナイテッド千葉）
郄橋壱晟（ジェフユナイテッド千葉）
椿 直起（ジェフユナイテッド千葉）
倍井 謙（ジュビロ磐田）
浅倉 廉（藤枝MYFC）
横山夢樹（FC今治）
新井晴樹（サガン鳥栖）
マテウス・ジェズス（V・ファーレン長崎）
山口 蛍（V・ファーレン長崎）
FW
渡邉新太（水戸ホーリーホック）
カプリーニ（RB大宮アルディージャ）
山本桜大（レノファ山口FC）
ルーカス・バルセロス（徳島ヴォルティス）
マルクス・ヴィニシウス（FC今治）
神代慶人（ロアッソ熊本）
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
