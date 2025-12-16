ユニクロは、12月19日から31日までの13日間ユニクロ年末祭を。そして来年1月1日から8日までの8日間はユニクロ新年祭を開催する。年末祭と新年祭、合計21日間。帰省や旅行をする人も、仕事の人も、自宅にいても外出時も。どのタイミングでも消費者の期待に応えられるよう、さまざまな新商品、買い得商品やノベルティ施策を用意している。

21日間の期間中、チラシが更新されるタイミングは計5回。そのうち4回は前日のユニクロLiveStationでチラシの内容をすべて公開する。チラシ更新日は、12月19日、12月26日、12月29日、1月1日、1月3日。ユニクロLiveStationでのチラシ内容公開日は、12月18日、12月25日、12月8日、1月2日となる。

チラシは価格周辺の文字を要チェック。○日間だけの！などとわかりやすく記載されているものもあれば、すべての限定価格商品には、価格の下にいつまでの限定価格なのかが記載されている。



「フリースブランケット」

12月29日から31日の3日間、1万円以上購入の消費者限定でフリースブランケットを毎日先着でプレゼントする。ひざ掛けや肩掛けに便利なスナップボタン付きで使い方は自由自在。あたたかみのある4色を用意した。なお、ノベルティの色は選べないという。



「波佐見焼湯呑み」

さらに、1月1日から3日の3日間は1万円以上購入の消費者限定で、ユニクロオリジナルデザインの波佐見焼湯呑みをプレゼント。2個セットとなっており、スタッキング収納が可能な便利アイテムとなっている。フリースブランケットで暖かく、新しい湯呑みで気持ち新たな一年にしてほしい考え。なお、オンラインストアでは毎日抽選となる。店舗によって配布数量が異なる。※当日分がなくなり次第終了となる。※2万円以上購入の場合でも、ノベルティは1点の引き渡しになる。

［開始日］

年末祭：12月19日（金）

新年祭：2026年1月1日（木）

ユニクロ＝https://www.uniqlo.com/jp/ja