コールマンは、人気のコンパクトテント「ツーリングドーム」シリーズの新モデルとして、「ツーリングドーム／LDX」を来年2月から発売する。「ツーリングドーム／LDX」は、使いやすい高さのある前室スペースとコンパクト収納が特徴の「ツーリングドーム LX」に、通気性を高めるドアアンダーベンチレーションと全面メッシュにもなるインナーテント、そして雨風を防いで寒い時期に活躍する温かいフルスカートを新搭載したオールシーズン対応可能な仕様が大きな魅力となっている。

「ツーリングドーム／LDX」は、従来前後のみであったインナーテントのメッシュパネルを両サイドにも施し全面メッシュを実現、高い通気性を確保した。さらに、ドアの下部のみを開放できるドアアンダーベンチレーション機能を搭載し、トップベンチレーションと併せて、状況に応じて柔軟な換気や温度調節が可能となった。



「ツーリングドーム／LDX」インナーテント

「ツーリングドーム／LDX」は、フライシート下部と地面とのすき間を覆うフルスカートが装備されている。雨天時はもちろん、冬は冷たい空気の流入を、夏は虫の侵入を防ぎ、オールシーズンで快適な居住空間を創ることができる。

「ツーリングドーム／LDX」は、シンプルなクロスポール構造で一人でも簡単に設営することができるため、ソロ／デュオキャンプやツーリングキャンプに最適なコンパクトドームテントになっている。また、コールマンのスチールキャノピーポール（別売り）を使用してフロントキャノピーを跳ね上げれば、広々とした前室空間が生まれ、荷物を置くスペースとしてだけでなく、雨天時の雨よけとしても便利だという。

［小売価格］2万7500円（税込）

［発売日］2026年2月

コールマン＝https://www.coleman.co.jp