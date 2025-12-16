なすなかにし・那須晃行、45歳を迎え“ノーマルカメラ”の近影公開 「カッコ良すぎます」と絶賛の声
お笑いコンビ「なすなかにし」のマネージャーが14日、公式X（旧Twitter）を更新。メンバーの那須晃行が45歳の誕生日を迎えたことを報告し、近影を公開した。
マネージャーは「那須さん、お誕生日おめでとうございます なんと！45歳だ！！！！！」と祝福のメッセージをつづった。那須は2023年12月に脳梗塞を発症し緊急手術を受けており、今回の投稿はファンにとって嬉しい報告となった。
投稿では「いつも優しい那須さん！歳を重ねるつれて、どんどん美しくなる那須さん！」と那須の人柄にも触れ、「#イケオジ那須」のハッシュタグを添えてカメラを見つめるショットを公開。「※ノーマルカメラです」と、加工なしの自然な姿であることも明かしている。
この投稿に、ファンからは祝福の声が殺到。コメント欄には「ノーマルカメラ⁉︎カッコ良すぎます」「マジでずっとイケメン」「さすがに写真がイケオジすぎます！」といった絶賛の声が相次ぎ、大きな反響を呼んでいる。
那須さん、— なすなかの日常 (@nasunaka_mg) December 14, 2025
お誕生日おめでとうございます🎂
なんと！45歳だ！！！！！
いつも優しい那須さん！
歳を重ねるつれて、
どんどん美しくなる那須さん！#イケオジ那須 を添えて🫰🏻💗😐
※ノーマルカメラです pic.twitter.com/KOlmcF4alg