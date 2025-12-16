タレントのMEGUMI（44）が15日深夜放送のテレビ朝日「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2・17）に出演。男女の友情について語った。

今回の話題は“リアル恋愛トーク”と題して、芸人界屈指のモテ男の「見取り図」リリーと、「さらば青春の光」東ブクロが登場。お互いの女性関係にまつわるエピソードを赤裸々に語った。

トークは、男女の友情が成立するかの話題に。身体の関係こそ男女の友情における究極の形だと主張する東ブクロにドン引きする場面があった。

男友達と「仕事のこととか割と深めの」話をするというMEGUMIに対し「そこまでできるなら、じゃあ別に身体の関係持っても良くないですか？」と指摘。MEGUMIは「ショックかも。そっちのカテゴリー入っちゃったかみたいな。（関係は）終わります、変な感じになっちゃうと思う、2人でご飯行くとかはなくなっちゃうんでしょうね」と説明した。

今までそのような経験がなかったと話す東ブクロに「やってることがちょっとおかしいってことですよね」とツッコミ。「とんでもねえモンスター来たな」と顔をしかめていた。