シンガー・ソングライターのVaundy（25）が15日放送のTBS「情熱大陸」の2夜連続スペシャル後編（夜11・56）に出演。自身のミュージックビデオ（MV）に俳優が多く出演する理由を語った。

この日はVaundyが作詞作曲を手がけ、MV監督も務めた「惑う糸」を歌う俳優・菅田将暉と対談。菅田がVaundyのMVに長澤まさみや山田孝之をはじめ、多くの俳優が出演していることを指摘した。

Vaundyは「カッコイイんですよ。絵になる」と理由を語り始め「シンガーと俳優さんって似てる。憑依力、説得力（がある）」と述べた。

続けて「僕のシンガーの定義って、クソみたいな曲でも格好良く聞かせちゃう人だと思うんですよ。誰が歌っても変だったんだけど、この人が歌うと説得力があるっていうのは俳優さんとも似てるなって思ってて、脚本がちょっと変でも（演技の）うまい人がやると、本当のことなんだなって思っちゃうじゃないですか」と理由を口にした。

だからこそ「そういう説得力はプロから学ばないとダメだなって。ベテランと仕事しようって」と多くの俳優にMVに出演してもらっていると語った。