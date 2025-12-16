リアル年賀状も手軽にグレードアップ!Googleと日本郵便がNano Banana活用の年賀状ジェネレーター
Googleは12月15日、日本郵便と協力して作成したGemini AIを使った年賀状ジェネレーター「#Geminiで年賀状」をリリースしたことを公式ブログで発表した。
○最新の生成AIで年賀状をグレードアップ
「#Geminiで年賀状」(http://goo.gle/nengajo)は、画像生成モデルNano Bananaを使って手軽に生成AIで年賀状のイラストを作ることが可能な年賀状ジェネレーターで、テンプレートを選択し、イメージをアップ。生成されたイメージを短いプロンプトで追加・修正することで本格的な年賀状のイラストを作成しイメージをダウンロードできる。
テンプレートからスタイルを選択
自分の写真やペットなどの写真をアップロードする。なお同サービスの規約には、データを保持しないことや機械学習に利用されないことも記されている
挨拶文とメッセージをプロンプトで修正を加えてみる
作成されたイラストにここでは頭の上に2026年の干支をのせるよう指示
無事。馬が頭の上に乗せられた
SNSなど他サービスとの連携も可能だが、日本郵便の郵便局のプリントサービス会員のIDを持つユーザーは、そのまま実際の年賀状印刷、あて名印刷、郵便局からの発送も可能になる(有料)。最新の生成AIを使って、今までとは異なる新しいテイストの年賀状を送ってみるということも手軽に行える。
郵便局のプリントサービスと連携しておけば手軽に楽しいリアル年賀状も可能だ
