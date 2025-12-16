赤楚衛二、役作りで撮影合間に筋トレ「説得力みたいなのが欲しいなと」元大学駅伝選手演じる【キンパとおにぎり】
【モデルプレス＝2025/12/16】俳優の赤楚衛二とIZ*ONE出身で女優のカン・ヘウォンが12月15日、テレビ東京系ドラマ「キンパとおにぎり〜恋するふたりは似ていてちがう〜」（2026年1月12日スタート・毎週月曜よる11時6分〜／放送と同時にNetflix世界独占見放題配信）のプレミアイベントに出席。赤楚が役作りについて語る場面があった。
【写真】赤楚衛二「お人形さんみたい」と絶賛する美人女優
同作で大学駅伝のエースとして将来を期待されていたものの、成績不振で挫折した過去を持つ長谷大河を演じる赤楚。日本のドラマ初出演でヒロインを務めるヘウォンから「体力がすごいなと思いました」と印象を明かされると、赤楚は「筋トレしてたからね」と役作りのために筋トレしていたことを打ち明けた。
筋トレについて、赤楚は「合間にしてました」と撮影現場でトレーニングしていたそうで、理由について「スポーツをやってたっていう説得力みたいなのが欲しいなと思って」と現役の選手ではないものの、説得力を出すために体作りをしていたことを振り返った。
本作は日本と韓国、国籍の異なる2人の恋愛模様を描いた、ピュア・ラブストーリー。小料理店でアルバイトを始めて3年になる主人公の長谷大河（赤楚）とアニメーションを学ぶため、韓国から留学している大学院生のパク・リン（ヘウォン）の偶然の出会いから物語が展開される。（modelpress編集部）
◆赤楚衛二、役作りで筋トレしていた
◆赤楚衛二主演「キンパとおにぎり〜恋するふたりは似ていてちがう〜」
