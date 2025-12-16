¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¡¢³¤³°¤Ç¤ÎÁÔÀä¥í¥±²ó¸Ü¡Ö1È¯¤Ç·â¤¿¤ì¤Æ»¦¤µ¤ì¤ë¡×¡Ö¤¿¤Ö¤óÊá¤Þ¤Ã¤Æ¤¿¡×¥¹¥¿¥¸¥ªÈáÌÄ
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/16¡Û¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡¦°ÂÅÄÂç¥µ¡¼¥«¥¹¤Î¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤¬15Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÂç¸ç¤Î·Ý¿ÍÎÎ¼ý½ñ¡×¡ÊËè½µ·îÍË¤è¤ë11»þ59Ê¬¡Á¡Ë¤Ë½Ð±é¡£²áµî¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ÁÔÀä¤Ê¥í¥±¤ÎÆâÍÆ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÆüËÜ°ì±ø¤¤¥È¥¤¥ì¤òÁÝ½ü¤·¤ÆÊØ´ï¤òËÍ¤¬çÓ¤á¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡Ä¡×¤È²áµî¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¥í¥±¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¶¦±é¼Ô¤«¤é¡Ö¿É¤¹¤®¤ë¤À¤í¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬¡£¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥±¥ó¥É¡¼¥³¥Ð¥ä¥·¤Ï¡Ö¤Ç¤â¡Ê¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤Ë¡Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Æ¤ë¤è¤Í¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¡Ö1ÈÖ¤ä¤Ð¤¤¥í¥±¡×¤ò²ó¸Ü
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¹Ô¤Ã¤¿²á¹ó¤Ê¥í¥±¤ò²ó¸Ü¤·¤¿¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¡£MC¤«¤é¡Ö1ÈÖ¤ä¤Ð¤¤¥í¥±¤Ï¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¬Èô¤Ö¤È¡¢¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ö¥À¥Á¥ç¥¦¤È24»þ´Ö°ì½ï¤ËÀ¸³è¤·¤Æ¡¢¥À¥Á¥ç¥¦¤¬ËÍ¤Ëµá°¦¤·¤ÆÍñ¤ò»º¤à¤«¤Ã¤Æ¥í¥±¡×¤È4¾ö¤Û¤É¤Î¥×¥ì¥Ï¥Ö¤Ç¥À¥Á¥ç¥¦¤ÈÀ¸³è¤·¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç¤Ï¡Ö¥À¥Á¥ç¥¦¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ä¤Ê¡×¤È¤¤¤¦Ãí°Õ¤ò¼õ¤±¤¿¤ÈÁ°ÃÖ¤¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥À¥Á¥ç¥¦¤«¤é½³¤ê¤ò¿©¤é¤¦¤È¥é¥¤¥ª¥ó¤Ç¤âÆâÂ¡ÇËÎö¤¹¤ë¡×¤È½³¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¥À¥Á¥ç¥¦¤Î¸å¤íÂ¦¤«¤é¥¹¥¥ó¥·¥Ã¥×¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÇµðÂç¥³¥¦¥â¥ê¤òÃµ¤¹¥í¥±¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö¡Ê¥³¥¦¥â¥ê¤Ï¡Ë170cm¤¯¤é¤¤¤¢¤ë¤é¤·¤¤¡×¡Ö·ÜÆù¤Î¹ü¤È¤«¤òÆ¬¤Ë¾è¤»¤ÆÌëÃæ¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤âÍè¤Ê¤¤¡×¤ÈºÇ¸å¤Þ¤Ç¥³¥¦¥â¥ê¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÀâÌÀ¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¤Î¿Í¤¬¸å¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ìî¸¤¤È¤«¥²¥ê¥é¤¬¤¤¤ë¤«¤é¥²¥ê¥é¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤é1È¯¤Ç·â¤¿¤ì¤Æ»¦¤µ¤ì¤ë¡×¤ÈÉðÁõÀªÎÏ¤Ë¤è¤ëÌ¿¤Î´í¸±¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¶¦±é¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê´í¤Ê¤¤¤È¤³¤Ê¤Î¡ª¡©¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¡£¤Þ¤¿¡¢¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤Ï¡ÖÀäÌÇ´í×ü¼ï¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ê¥³¥¦¥â¥ê¤ò¡ËÊá¤Þ¤¨¤¿¤éÊá¤Þ¤¨¤¿¤ÇËÍ¤¿¤Ö¤óÊá¤Þ¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡ÖÌµÃã¶ìÃã¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÁÊ¤¨¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¡¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤ÎÁÔÀä¥í¥±¤Ë¶¦±é¼Ô¤«¤éÈáÄË¤ÎÀ¼
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÆüËÜ°ì±ø¤¤¥È¥¤¥ì¤òÁÝ½ü¤·¤ÆÊØ´ï¤òËÍ¤¬çÓ¤á¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡Ä¡×¤È²áµî¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¥í¥±¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¶¦±é¼Ô¤«¤é¡Ö¿É¤¹¤®¤ë¤À¤í¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬¡£¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥±¥ó¥É¡¼¥³¥Ð¥ä¥·¤Ï¡Ö¤Ç¤â¡Ê¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤Ë¡Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Æ¤ë¤è¤Í¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
