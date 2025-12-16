女優・天海祐希主演のテレビ朝日系連続ドラマ「緊急取調室」（木曜・午後９時）が１８日に最終回を迎える。ゲストが発表され、驚きの声が上がった。

１６日までにドラマの公式ＳＮＳで「最終回では、なんと！＃小日向文世さんの息子 ＃小日向星一さんが《有希子（＃天海祐希）が訪れる交番の警察官》大山耕平役で出演します」と報告。

「撮影時に、天海さんとパチリ 登場シーンをお楽しみに」と警察官の衣装に身を包んだ星一と天海の２ショットも掲載された。

父の文世は元・警視庁捜査一課「緊急事案対応取調班（通称・キントリ）」の刑事・小石川春夫役でレギュラー出演中。公安部出身で、キントリチームきっての頭脳派という役柄だ。

星一は父に似た優しい雰囲気。ネットは「え〜こひさんの息子さん！？よく似ていらっしゃる」「似ておられる」「柔らかい笑顔 ほんわかした雰囲気に、お父様の遺伝子を感じます」「一緒のシーンはないのかな？」「目元がそっくりですね」「おぉー！！すごい豪華…！」「ＤＮＡだな？そっくり！」と注目した。

現在３０歳の星一は２０１８年に明大政治経済学部を卒業。２３年１０月期のフジテレビ系月９ドラマ「ＯＮＥ ＤＡＹ〜聖夜のから騒ぎ〜」などに出演した。