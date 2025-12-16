¡ÖS.H.Figuarts¡Ê¿¿¹üÄ¦À½Ë¡¡Ë ²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー²¦¼Ø¡×2¼¡¼õÃíÊ¬¤Î¥×¥ì¥Ð¥ó¥Úー¥¸¤¬¸ø³«¡£12·î17Æü16»þ¤è¤êÍ½Ìó³«»Ï
¡¡BANDAI SPIRITS¤Ï¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÖS.H.Figuarts¡Ê¿¿¹üÄ¦À½Ë¡¡Ë ²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー²¦¼Ø¡×2¼¡¼õÃíÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Î¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£Í½Ìó³«»ÏÆü¤Ï12·î17Æü16»þ¤«¤é¤òÍ½Äê¤·¡¢È¯Á÷¤Ï2026Ç¯9·î¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²Á³Ê¤Ï9,900±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤ÏÆÃ»£¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥ÀーÎ¶µ³¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ÖÀõÁÒ°Ò¡×¤¬ÊÑ¿È¤¹¤ë¥é¥¤¥Àー¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー²¦¼Ø¡×¤òS.H.Figuarts¡Ê¿¿¹üÄ¦À½Ë¡¡Ë¥·¥êー¥º¤ÇÎ©ÂÎ²½¤·¤¿¤â¤Î¡£
¡¡·àÃæ¤Î¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー²¦¼Ø¡×¤Î¥¤¥áー¥¸¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¾åÏÓ¡¦Ê¢Éô¡¦¹øÉô¡¦ÂçÂÜÉô¤Ë¿·µ¬Â¤·Á¥Ñー¥Ä¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢¡ÖS.H.Figuarts¡Ê¿¿¹üÄ¦À½Ë¡¡Ë²¾ÌÌ¥é¥¤¥ÀーÎ¶µ³¡×¡ÊÊÌÇä¤ê¡Ë¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥Þ¥Ã¥·¥Ö¤Ê¥×¥í¥Ýー¥·¥ç¥ó¤ÇÎ©ÂÎ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ¬Éô¥Þ¥¹¥¯¤Î¡Ö¥½¥ê¥Ã¥É¥Õ¥§¥¤¥¹¥·ー¥ë¥É¡×¤ä¶»Éô¥¢ー¥Þー¤Î¡Ö¥Ù¥Î¥Á¥§¥¹¥È¡×¤Ê¤É¡¢ÆÃÄ§Åª¤Ê¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¥Ñー¥×¥ë¡ß¥·¥ë¥Ðー¤Î¼Á´¶¤òºÌ¿§¤ÇºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¾ó·¿¤Î¾¤´µ¡¡Ö¥Ù¥Î¥Ð¥¤¥¶ー¡×¤ÏÀèÃ¼Éô¤Î¡Ö¥«ー¥É¥¹¥í¥Ã¥È¡×¤Ë³«ÊÄµ¡¹½¤òÅëºÜ¡¢ÉÕÂ°¤ÎPETÀ½¡Ö¥¢¥É¥Ù¥ó¥È¥«ー¥É¡×¤ÎÁõÅ¶¤âºÆ¸½¤Ç¤¤ë¡£¡Ö¥¢¥É¥Ù¥ó¥È¥«ー¥É¡×¤Ï8¼ï¡¦·×9Ëç¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
(C)ÀÐ¿¹¥×¥íŽ¥Åì±Ç