¡Ú¹Åç¡ÛÂçÀ¹Êæ¡Ê¤ß¤Î¤ë¡ËÊì¹»¡¦ÀÅ²¬»º¶ÈÂç¤Ë¥·¡¼¥º¥óÊó¹ð¡ÖÍèµ¨¤ÏÁ´£±£´£³»î¹ç½Ð¾ìÌÜ»Ø¤¹¡×
¡¡¹Åç¤ÎÂçÀ¹Êæ¡Ê¤ß¤Î¤ë¡Ë³°Ìî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤¬£±£¶Æü¡¢ÀÅ²¬¡¦ÈØÅÄ»Ô¤Ë¤¢¤ëÊì¹»¤ÎÀÅ²¬»º¶ÈÂç¤òË¬Ìä¤·¡¢ËÙÀîÃÎ¹³ØÄ¹¡Ê£·£µ¡Ë¤Ë¥·¡¼¥º¥óÊó¹ð¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£²¸»Õ¤ÎÇë¸¶µ±µ×´ÆÆÄ¡Ê£¶£±¡Ë¤È¤âµ×¡¹¤ËÂÐÌÌ¤·¡¢¡Ö¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤ë¾ì½ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¤¤¤¤¤³¤È¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¡¡ÂçÀ¹¤Ï£²£°£±£¸Ç¯°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤ÇÆþÃÄ¡£º£µ¨¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Î£±£°£²»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨£²³ä£¶Ê¬£µÎÒ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£Ç¯Êð¤â£±£±£°£°Ëü±ß¥¢¥Ã¥×¤Î£³£±£°£°Ëü±ß¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë¤È¤Ê¤ê¡¢ÆþÃÄ»þ¤Î£±£°ÇÜ°Ê¾å¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Öº£µ¨¤Ï£±£°£°»î¹ç°Ê¾å¤Î»î¹ç½Ð¾ì¤¬ÌÜÉ¸¤À¤Ã¤¿¡£°Å¤¤´é¤ò¤·¤Ê¤¤¤Ç²ñ¤¤¤ËÍè¤é¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¡££¸¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤Ë¤Ê¤ëÍèµ¨¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼Ã¥¼è¤¬ÌÜÉ¸¡£Á´£±£´£³»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÁ°¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£
¡¡ÍèÇ¯£±·î£¶Æü¤«¤é¼¯»ùÅç¡¦ÆÁÇ·Åç¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¶áÆ£¤é¤È¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¡£º£²ó¤¬£³²óÌÜ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÂÇ¼Ô¤«¤éµ»½ÑÅª¤ÊÉôÊ¬¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÂÇÀÊ¤Ç¤Î¿´¹½¤¨¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤â¤é¤Ã¤ÆÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¡£¡ÖÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£º£µ¨¤Ïº£¤Þ¤ÇÂÇ¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤¤µå¤òÂÇ¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¸ú²Ì¤ÏÀäÂç¤À¡£
¡¡Äê°ÌÃÖ³ÎÊÝ¤Ë¤Ï¥é¥¤¥Ð¥ë¤âÂ¿¤¤¡£ÃæÂ¼¾©¤ä¥Ù¥Æ¥é¥ó½©»³¡¢Ìî´Ö¤äº£½©¤Î¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤ÇÆþÃÄ¤¹¤ëÊ¿Àî¤é¤ÈÁè¤¦¡£¡ÖÁ´°÷¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Çº£¤âÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥Á¤«¤é¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¾¡Éé¤·¤¿¤¤¡×¡£°éÀ®¤«¤é¤Ï¤¤¾å¤¬¤Ã¤¿ÃË¤¬¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ò²Ì¤¿¤¹¡£