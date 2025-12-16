USJ、『NO LIMIT! パレード』25周年特別バージョン開催決定 ピカチュウ25匹登場の“超熱狂”
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市此花区）は2026年3月31日にパーク開業25周年を迎えることを受けて、アニバーサリーイヤーの最初のシーズンとなる来春、『NO LIMIT! パレード 〜Discover U!!! バージョン〜』を同年3月4日より開催する。16日に発表した。
【画像】25周年だけの特別な「パレードフラッグ」
『NO LIMIT! パレード 〜Discover U!!! バージョン〜』は、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンを代表する大人気パレード『NO LIMIT! パレード』の、パーク開業25周年を記念した特別バージョン。参加するゲストの気持ちを高め、驚き、感動、興奮…あらゆる感情が大爆発するエンターテイメント演出によって、思わず“知らないジブンが騒ぎ出す！”体験を届ける。
パレードの途中で繰り広げられる“超 Discover U!!! ”タイムでは、子どもから大人まで、あらゆる世代のゲストがエンターテイナーと一緒にダンスに参加することができる。はじめは恥ずかしくても、ルールを気にせずに盛り上がれば、気がつけば誰もが自然とパレードの主役になれる、まさに新しい自分に出会える演出がつまったパレードとなっている。 また、周年を記念した特別なパレードソング「The Power of U」を中心に、パレード全体を包み込む力強いサウンドが、ゲストを“Discover U!!!”な熱狂の渦へと巻き込む。
パークの人気キャラクターたちが『NO LIMIT! パレード『〜Discover U!!! バージョン〜』だけの特別な衣装をまとい、大集合する。イルミネーション社のミニオンや映画『SING』に登場する名シンガーたち、セサミストリートの仲間たち、スヌーピー、ピーナッツやハローキティなど、世代を問わず世界中で愛される人気キャラクターが一堂に会する豪華なパレード。どんどん引きこまれ、巻き込まれる“お祭り”に、驚き・感動・興奮がいっきに高まり、思わず“知らないジブンが騒ぎ出す！”大熱狂体験が生まれる。
『NO LIMIT!『パレード『〜Discover U!!! バージョン〜』でしか出会えない、特別な装いのピカチュウたちが登場する。 『ポケモンずかんNo.0025のピカチュウが、開業25周年の節目のパレードに、「25匹」参加することが決定した。どこを見てもピカチュウだらけの特別な光景に、ゲストも思わず引き込まれ、気づけばパレード全体が“超熱狂！”に包み込まれる。
