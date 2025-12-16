楽天に新加入した前米大リーグ・ヤンキース傘下３Ａの前田健太投手（３７）が１６日、楽天モバイルパークで入団会見を行った。背番号は「１８」に決まった。

入団会見では報道陣に粋なサプライズプレゼントが用意された。マエケン画伯が描いた球団公式マスコットが手をつないだ絵に、直筆のメッセージも添えられた。

前田は報道陣に「大丈夫ですか？置いて帰らないでくださいね」と笑みを浮かべて、素晴らしい出来栄えと問われると「僕もそう思います」と胸を張った。

「入団会見するとなって、いろんな入団会見を見てきましたけど、何もないのも面白くないかなと思って。ちょっと得意なんで書かせてもらいました。部屋着にでも使っていただければうれしいです」と続けた。

また５分ほどで書いたとし、「時間かかんないんで、僕は。直感のまま行くので。逆にね、イーグルスから訴えられたらやばいんですけど」と苦笑い。今後のグッズ化に関しては、「そこは球団と交渉ですね。僕もそんな簡単には書かないので。条件をあれしないと。契約には入ってなかったので。後々の交渉になります」と最後まで笑いを誘った。