日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）の年間表彰、JLPGAアワード2025が16日に都内で行われ、シーズンを戦い抜いた選手たちが華やかな衣装を身にまとい出席した。自身初の年間女王に輝いた佐久間朱莉（23、大東建託）はラメ入りのデニムのドレスで登場。「キラキラしたいと思ってラメにしたんですけど、凄いデニムの生地もかわいかったのでちょうどいいなと思ってこれにしました」と笑顔で話した。

【写真を見る】初の年間女王“4冠”佐久間朱莉「思い描いた以上にいいシーズン」も「来年はメジャー制覇」師匠・ジャンボ尾崎に誓う【JLPGAアワード】

年間女王に加えて、獲得賞金1位、平均ストローク1位も獲得、圧倒的な強さを見せた佐久間は「初優勝するまで苦しい時間が長かったんですけど、今シーズンは絶対に初優勝するという目標を掲げて、早いうちに初優勝することができて、気づいたら4勝目も挙げられて、年間女王まで昇り詰めることができました」と語った。

「今年は自分が思い描いた以上にいいシーズンになったと思います。たくさんの方に支えられたおかげでここまで来ることが出来ました。感謝の気持ちを忘れずに来シーズンも頑張ってまいります」と誓った。

ジャンボ尾崎アカデミー出身でプロ5年目を迎えた佐久間、4月のKKT杯バンテリンレディスオープンで初優勝を果たすと、この後、3勝をマーク。年間トップ10回数も36試合で19回と安定、さらにバーディ数は36試合で462個と2位以下を大きく離した。獲得賞金は2億2728万5959円となった。「数少ない2億円プレーヤーになれたことがうれしい。」

師匠のジャンボ尾崎さんに報告したら「すごい喜んでくださって、それでもメジャーは獲ってないのかっていう風に言われたので来年こそ獲って報告しに来ますと伝えた」と師匠からはさらに上を狙えと言われていた。「来年はメジャー制覇を目標に頑張りたい」と師匠に約束した。

この日は普段のゴルフウェアではなく、様々な衣装で登場したプロたち、BEST PLAY2025を獲得、アイドルが大好きな菅沼菜々（25、あいおいニッセイ同和損害保険）はアイドル風のドレスで今季2勝をマークした神谷そら（22、郵船ロジスティクス）と写真撮影に臨み、神谷は「私、アイドルじゃない」と笑ったが報道陣から「きょうから転向」と言われると、「絶対にお断りします（笑）」と言い切っていた。

そして、菅沼が1人で決めポーズを取って撮影をしていると神谷は「笑っちゃって」と反応、菅沼も「笑うなよ（笑）」と仲睦まじい姿を見せていたが、菅沼の後の撮影に神谷は「この後はダメでしょ」と笑顔で報道陣の順番決めに文句をつけていた。

さらに大きくスリットが入った黒のドレスに身を包んだ脇元華（28、GMOインターネットグループ）は永峰咲希（30、ニトリ）、堀琴音（29、ダイセル）と登場、報道陣からは「かわいい」と声が上がると脇元と堀が「絶対思ってないでしょう」、「思ってないでしょう」と総攻撃、脇元は「その棒読みのかわいい（笑）」とツアーとは違う笑顔を見せた。

【受賞者一覧】

■年間最優秀選手賞

佐久間朱莉

■賞金ランキング第1位

佐久間朱莉

■平均ストローク第1位

佐久間朱莉

■新人賞

荒木優奈

■明治安田ステップ・ランキング第1位

大久保柚季

■敢闘賞

竹田麗央、岩井千怜、岩井明愛、西郷真央、山下美夢有

■栄誉賞

申ジエ

■輝き賞

西郷真央、山下美夢有

■BEST PLAY2025

菅沼菜々

■メディア賞「ベストコメント」部門

工藤遥加

■ティーチャー・オブ・ザ・イヤー清元登子賞

該当なし

■ゴルフビジネス賞

該当なし

■特別賞

3ツアーズJLPGAチーム（佐久間朱莉、神谷そら、河本結、菅楓華、高橋彩華、荒木優奈）

■特別功労賞

樋口久子

