幾田りら×ZICOがコンセプト写真を公開 メガネ＆スーツ姿で子どもに囲まれる…!?
幾田りらと韓国のヒップホップアーティスト・ZICOによるコラボレーション曲「DUET」（12月19日配信リリース）の配信を前に、両者が共演したコンセプト写真が公開された。ZICOが公式SNSを通じて3枚のビジュアルを投稿し、日韓を代表する2人の初共演作への期待がさらに高まっている。
【画像】気になる…！幾田りら×ZICOコンセプト写真そのほかのカット
公開された写真では、ZICOのラフで自由な装いと、幾田の知的なスーツスタイルという対照的なビジュアルが際立つ。1枚目は「DUET」と描かれた看板の上に2人が並び、多数の子どもたちに囲まれる構図。2枚目は雑踏の交差点でZICOと幾田が静かに佇（たたず）む中、周囲の人々が同じ腕のポーズを取るシーンが印象的だ。3枚目では、老若男女の大勢の人々が集まり、2人を中心にカメラを見つめる集合ショットが収められている。どれも好奇心を掻き立てられるビジュアルとなっている。
「DUET」は、ZICOの「理想の相手とデュエットをしたらどうだろう？」という想像から制作が始まった楽曲で、異なる音楽的ルーツを持つ2人の調和が際立つ内容となっている。19日に配信リリースされ、同日よりファッションブランド・OHTNYCとのコラボレーションアクセサリーも展開される。ブレスレットとネックレスで構成されたこのセットは、それぞれに磁石を内蔵し、近づけるとひとつに繋がる仕組み。「DUET」のテーマを体現する仕掛けとして話題を呼びそうだ。
ZICOは20日にソウル・高尺スカイドームで開催される『2025 Melon Music Awards（MMA2025）』に出演し、同曲を初パフォーマンスする予定。
