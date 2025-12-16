俳優・大泉洋（５２）とディーン・フジオカ（４５）が１６日、東京・六本木のテレビ朝日で出演する同局系ドラマ「ちょっとだけエスパー」（火曜、後９・００）の最終話に向けた取材会に出席した。

同作は会社をクビになったサラリーマンが“ちょっとだけエスパー”になるジャパニーズ・ヒーロードラマ。大泉はクビになったどん底サラリーマンの文太を演じた。与えられた仕事は「世界を救う」ことで「人を愛してはならない」という不可解なルールを課せられるという物語。主演の大泉は「とても反響が大きかったドラマでした」と手応えを実感しており、続編についても「なんとなくスケジュールを空けていますから」と意欲を示した。

ディーン・フジオカは大泉との撮影を振り返り、「俳優なのになんでこんなにおもしろいのか。やたら芝居がうまいおもしろい人というイメージ」と絶賛。大泉の座長ぶりにも「こういう方法で現場を盛り上げる手段があったのかという、自分もできるものならやりたいけど、とてもマネできない」と言い、「現場自体をエンタメ化してしまう特殊能力のエスパー」と明かした。