自身の大遅刻により、番組プロデューサーが格闘家に投げ飛ばされるという衝撃的な展開に、ターゲットの人気芸人が呆然と立ち尽くす場面があった。

【映像】平本蓮ブチギレ 番組Pを投げ飛ばす

他人の不幸や失敗する姿を見て、メシがうまく感じることを表す「メシウマ」。このネットスラングから着想を得て誕生した番組『メシウマ 〜COUNT DOWNドッキリ〜』#3が、12月15日に配信された。

今回のターゲットは、大人気ドラマ『地面師たち』出演が話題になるなどノリに乗る人気芸人、マテンロウのアントニー。担当マネージャーは、先輩芸人の番組に遅れるほどの遅刻癖があり、「絶対直してほしい」という切実な悩みを告白。そこで、タクシーが行き先を間違えて大遅刻したアントニーに対し、RIZIN総合格闘家の平本蓮がブチギレるというドッキリが敢行された。

本来の入り時間から1時間近く遅れてスタジオに到着したアントニーに対し、隣の楽屋で待機していた平本は「ナメられてますね」と不敵な笑みを浮かべる。そこで、「ずっと待ってんすけど。ふざけんな！」と大声を出して壁を叩く演技を見せ、アントニーに緊張が走った。

謝罪もできないままニセ番組の対面インタビューに突入したアントニーは、開始早々、平本の放つ威圧感に圧倒される。ミッションの1つである「今一番ムカつく人って誰なんですか？」という質問をぶつけるが、平本は「自分の時間奪われんのマジムカつくっすね」と言い放ち、「トイレ行っていいですか？」と一度退席してしまった。

収録再開後、「頭を叩いてツッコむ」というさらなる難題ミッションを強行したアントニーだったが、これをきっかけにドッキリは大詰めに。平本は「お前調子乗ってんじゃねえよ」とアントニーの胸ぐらを掴み、セットの花瓶を叩きつける。

さらに、止めに入ったプロデューサーをダンボールの山へと投げ飛ばす大暴れぶり。衝撃的な展開を前に、アントニーは「ちょっとそれは……僕が申し訳ないんで本当に……」と顔面蒼白で立ち尽くすのみだった。（ABEMA『メシウマ 〜COUNT DOWNドッキリ〜』より）