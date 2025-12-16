¹©Æ£ÀÅ¹á¤µ¤ó¡¢¹¥¤¤Ê¥ß¥¹¥É3¼ï¤ò¹ðÇò¡¡1ÈÖ¹¥¤¤Ê6Ê¸»ú¤Î¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Ï¡©¡¡¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö²¿ÇÜ¤âÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¥Õ¥¡¥ó´¿´î
²Î¼ê¤Î¹©Æ£ÀÅ¹á¤µ¤ó¡Ê55¡Ë¤¬12·î16Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£³Ú²°¤Ç¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¤ò¤Û¤ª¤Ð¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¹¥¤¤Ê¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Î¼ïÎà¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ®¤¯¸ì¤ë»Ñ¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹©Æ£ÀÅ¹á¤µ¤ó¡¢1ÈÖ¹¥¤¤Ê¥ß¥¹¥É¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡©
¹©Æ£¤µ¤ó¤Ï¸ø³«¤·¤¿Æ°²è¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥Ý¥ó¥Ç¥ê¥ó¥°¤ò¼ê¤Ë¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¹¬¤»¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤¡ª¡×¤È¾Ð´é¡£¹¥¤¤Ê¼ïÎà¤Ï¡Ö¤³¤Î¥Ý¥ó¥Ç¥ê¥ó¥°¤È¡¢¥ª¡¼¥ë¥É¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Á¥ç¥³¤¬¤±¡¢¥Õ¥ì¥ó¥Á¥¯¥ë¡¼¥é¡¼¡ª¡×¤È3¼ïÎà¤òµó¤²¡¢Æ°²è¤Ë¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Ý¥ó¥Ç¥ê¥ó¥°ÇÉ¡×¤Î¥Æ¥í¥Ã¥×¤â¡£
¤Þ¤¿¡¢Åê¹ÆËÜÊ¸¤Ç¤ÏÂ¾¤Î¥É¡¼¥Ê¥ÄÅ¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖI am doughnut ¤Ï¥×¥ì¡¼¥ó¤â¤¤¤¤¤±¤ÉÁÀ¤¤¤Ï¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¡ª¡×¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Ô¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¤Ï¥×¥ì¡¼¥ó¡ª¡¡¤Ç¤¹¡£¾Ð¡×¤Ê¤É¤È¸ÀµÚ¡£¡Ö¤¿¤Þ¡¼¤Ë¡¡¤ß¤ó¤Ê¤Ç¿©¤Ù¤ë¥É¡¼¥Ê¥Ä¤¬Ê¿ÏÂ¡×¤È¥Ï¡¼¥È¤Î³¨Ê¸»úº®¤¸¤ê¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¹©Æ£¤µ¤ó¤¬¹¬¤»¤½¤¦¤Ë¥Ý¥ó¥Ç¥ê¥ó¥°¤ò´®Ç½¤¹¤ë»Ñ¤Ë¡¢SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤ª¡¼¡ªµ×¡¹¤Î¤â¤°¤â¤°¥¿¥¤¥à¡¡¥É¡¼¥Ê¥Ä¿©¤Ù¤Æ¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë²Ä°¦¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¤·¡¼¤Á¤ã¤ó¤¬¿©¤Ù¤ë¤È¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã²¿ÇÜ¤âÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡×¡Ö¤·¤£¤Á¤ã¤ó¡¢¥Ý¥ó¥Ç¥ê¥ó¥°ÈþÌ£¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡Ö¤·¡¼¤Á¤ã¤ó¤¬¥ß¥¹¥É¡¡À¸ÊüÁ÷Î¢¤¬¸«¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¥ª¥Õ¤¬¤ß¤é¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿±þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£