ますおか・岡田圭右、息子たちとの「穏やかな日曜日」を報告し反響「ほっこりします」「イクメンですねぇ」
お笑いコンビ「ますだおかだ」の岡田圭右が自身のInsstagramを更新。家族と過ごした穏やかな休日の様子を公開し、反響を呼んでいる。
岡田は「おかしば終わりの岡田」と書き出し、「家族で児童館行き、図書館で絵本を借り 夕飯を食べて帰りました」と、息子たちとの一日を報告。「そんな穏やかな日曜日」と振り返った。
公開された写真では、岡田が児童館で息子たちとバスケットボールを楽しむ姿や、図書館で絵本を読んでいる様子などが捉えられている。テレビで見せる姿とはまた違う、父親としての一面をのぞかせた。
投稿の最後は「また明日から月曜 がんばりましょ おやすみ」と、ファンに向けてメッセージをつづっている。ハッシュタグでは「#日曜日の岡田」「#岡田の日常」と添えられた。
この投稿には、ファンから「岡田家の日常ほっこりします」「イクメンですねぇ」「ステキなパパタイムですね」といった温かいコメントが多数寄せられている。
岡田は「おかしば終わりの岡田」と書き出し、「家族で児童館行き、図書館で絵本を借り 夕飯を食べて帰りました」と、息子たちとの一日を報告。「そんな穏やかな日曜日」と振り返った。
公開された写真では、岡田が児童館で息子たちとバスケットボールを楽しむ姿や、図書館で絵本を読んでいる様子などが捉えられている。テレビで見せる姿とはまた違う、父親としての一面をのぞかせた。
投稿の最後は「また明日から月曜 がんばりましょ おやすみ」と、ファンに向けてメッセージをつづっている。ハッシュタグでは「#日曜日の岡田」「#岡田の日常」と添えられた。
この投稿には、ファンから「岡田家の日常ほっこりします」「イクメンですねぇ」「ステキなパパタイムですね」といった温かいコメントが多数寄せられている。