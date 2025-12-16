宝石の価値を上げる「じょうぶさ」は硬さだけではない？【宝石・ジュエリー図鑑】
長く楽しむために 宝石の「じょうぶさ」ってなに？
手に入れた宝石を長く楽しみ、次の時代に受けつぐためにも、じょうぶで長もちするもののほうが、価値が高くなります。宝石の「きずつきにくさ」を表す「硬度」が有名ですが、これ以外にも「われにくい」「変化しにくい」ことも重要です。
「きずつかない・われない・変化しない」が最強
宝石のじょうぶさは、大きく3つに分けて考えられます。
ダイヤモンドは、もっともかたい鉱物といわれるほどきずがつきにくい宝石ですが、欠けたり、われたりすることがあります。
ダイヤモンドよりわれにくい（靱性が高い）といわれる宝石は、ジェダイト（翡翠）やルビー、サファイアなどです。
また、パール（真珠）やコーラル（珊瑚）、オパールなどは、温度や湿度、熱や光などによってダメージを受け、色などが変化することがあります。
じょうぶさの３つの基準
① きずつきにくい（硬度）
ひっかいたときのきずつきにくさ。
② われにくい（靱性）
落としたりぶつかったときにわれたり、欠けたりしないか。
③ 変化しにくい（安定性）
温度や湿度、熱や光などによってダメージを受けて色などが変化しないか。
これらのじょうぶさの基準は、宝石の価値を左右したり、どのような形でジュエリーにするかを考える材料になったりします。
モース硬度
ドイツの鉱物学者フリードリッヒ・モースは、10種類の鉱物を基準にしてきずつきやすさを表しました。ダイヤモンド（硬度10）は、ルビーやサファイア（硬度9）の何倍もきずつきにくいことがわかっています。
硬度
↑ やわらかい
① タルク（滑石）
② ジプサム（石こう）
③ カルサイト（方解石）
④ フローライト（蛍石）
⑤ アパタイト（燐灰石）
⑥ オーソクレース（正長石）
⑦ クオーツ（石英）
⑧ トパーズ（黄玉）
⑨ コランダム（鋼玉）
⑩ ダイヤモンド（金剛石）
↓ かたい
【出典】『宝石・ジュエリー図鑑』監修：BIZOUX(ビズー)／科学監修：小田島庸浩