宝石の価値を上げる「じょうぶさ」は硬さだけではない？【宝石・ジュエリー図鑑】

長く楽しむために 宝石の「じょうぶさ」ってなに？

手に入れた宝石を長く楽しみ、次の時代に受けつぐためにも、じょうぶで長もちするもののほうが、価値が高くなります。宝石の「きずつきにくさ」を表す「硬度」が有名ですが、これ以外にも「われにくい」「変化しにくい」ことも重要です。

「きずつかない・われない・変化しない」が最強

宝石のじょうぶさは、大きく3つに分けて考えられます。

ダイヤモンドは、もっともかたい鉱物といわれるほどきずがつきにくい宝石ですが、欠けたり、われたりすることがあります。

ダイヤモンドよりわれにくい（靱性が高い）といわれる宝石は、ジェダイト（翡翠）やルビー、サファイアなどです。

また、パール（真珠）やコーラル（珊瑚）、オパールなどは、温度や湿度、熱や光などによってダメージを受け、色などが変化することがあります。

じょうぶさの３つの基準

① きずつきにくい（硬度） ひっかいたときのきずつきにくさ。 ② われにくい（靱性） 落としたりぶつかったときにわれたり、欠けたりしないか。 ③ 変化しにくい（安定性） 温度や湿度、熱や光などによってダメージを受けて色などが変化しないか。

これらのじょうぶさの基準は、宝石の価値を左右したり、どのような形でジュエリーにするかを考える材料になったりします。

モース硬度

ドイツの鉱物学者フリードリッヒ・モースは、10種類の鉱物を基準にしてきずつきやすさを表しました。ダイヤモンド（硬度10）は、ルビーやサファイア（硬度9）の何倍もきずつきにくいことがわかっています。

硬度

↑ やわらかい

① タルク（滑石）

② ジプサム（石こう）

③ カルサイト（方解石）

④ フローライト（蛍石）

⑤ アパタイト（燐灰石）

⑥ オーソクレース（正長石）

⑦ クオーツ（石英）

⑧ トパーズ（黄玉）

⑨ コランダム（鋼玉）

⑩ ダイヤモンド（金剛石）

↓ かたい

【出典】『宝石・ジュエリー図鑑』監修：BIZOUX(ビズー)／科学監修：小田島庸浩