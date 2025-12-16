フリーアナウンサー大島由香里（41）が16日、自身のインスタグラムを更新。「推し」との共演を果たし、感激と興奮を伝えた。

大島は自身がパーソナリティーを務めるラジオ番組で俳優で演出家、「少年隊」の錦織一清と振付師でタレントのパパイヤ鈴木によるにユニット「Funky Diamond 18」と共演。「Funky Diamond 18のお二人にインタビューさせてもらいました これぞ、イケオジ！！」と報告した。

続けて2020年夏に「少年隊」にハマり、ファンクラブに入会したことを明かし「ファンクラブに入った途端に活動休止の発表があり膝から崩れ落ちたあの日…めげずにその後すぐ錦織一清さんのファンクラブへ入り、デビューから現在に至るまでの美しくしなやかで品がありかっこよいそのお姿をあさるように見まくり、デビュー当初から応援してきた先輩ファンの方々を羨ましく思いつつ色んな情報を教えていただいたり、影から応援させてもらっていた私に、まさかこんな日が来ようとは……」と興奮気味につづった。

そして「お仕事に職権乱用はしない、インタビューでも絶対にヘラヘラしないぞ！！と思っていたのですが、視界の片隅にお姿が入っただけで「あーー…もう、全然無理だわw」と観念して即震え頭が真っ白になりました 脳内で天使と悪魔が戦った末、怒られること覚悟でファンクラブ限定販売の少年隊最後のベストアルバムを家から持っていき(完全私物)、インタビュー終わりで恐る恐るサインをお願いしたら、ニコニコしながらサインしてくださって…その横で私はずっと体から蒸気を発し脂汗かいていました」と、“推し”からサインをもらったことも報告。

「何より、終始楽しくサービス精神たっぷりでお話して下さった錦織一清さんと、「ガチなファンじゃん」と若干引きながらも笑ってトークしてくださったパパイヤ鈴木さんに感謝 本当にありがとうございました！」と2人への感謝を記していた。