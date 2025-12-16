キャンペーン：交換レンズ「AstrHori」「SG-image」がAmazonでセールに 「暮らし応援クリスマスSALE」で
E&Iクリエイション株式会社は、Amazonで12月16日（火）から始まった「暮らし応援クリスマスSALE」に参加。「AstrHori」「SG-image」の交換レンズをセール価格で販売している。
「SG-image AF 25mm F1.8 II」「AstrHori 10mm F8.0 II」などの交換レンズを割引して販売中。期間は12月19日（金）までとなっている。
セール期間
2025年12月16日（火）9時00分～12月19日（金）23時59分
セール対象（例）
SG-image AF 25mm F1.8 II
22,250円→19,800円（11%OFF）
AstrHori 6mm F2.8 CIRCULAR FISHEYE
58,680円→55,746円（5%OFF）
AstrHori 6.5mm F2.0 Fish-Eye
20,400円→19,380円（5%OFF）
SG-image 50mm F1.8 ファントムレンズ
25,960円→23,364円（10%OFF）
SG-image 24mm F6.3 ウルトラシンレンズ
13,250円→11,925円（10%OFF）
SG-image 18mm F6.3 ウルトラシンレンズ
8,350円→7,515円（10%OFF）
SG-image 35mm F0.95
31,240円→29,678円（5%OFF）
SG-image 7.5mm F2.8 FISHEYE
22,720円→20,448円（10%OFF）
SG-image 50mm F1.4
12,310円→11,079円（10%OFF）
SG-image 35mm F1.2
19,880円→18,886円（5%OFF）
AstrHori 10mm F8.0 II APS-C
9,370円→7,964円（15%OFF）
AstrHori 50mm F2.0
14,580円→11,664円（20%OFF）