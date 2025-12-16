E&Iクリエイション株式会社は、Amazonで12月16日（火）から始まった「暮らし応援クリスマスSALE」に参加。「AstrHori」「SG-image」の交換レンズをセール価格で販売している。

「SG-image AF 25mm F1.8 II」「AstrHori 10mm F8.0 II」などの交換レンズを割引して販売中。期間は12月19日（金）までとなっている。

セール期間

2025年12月16日（火）9時00分～12月19日（金）23時59分

セール対象（例）

SG-image AF 25mm F1.8 II

22,250円→19,800円（11%OFF）

AstrHori 6mm F2.8 CIRCULAR FISHEYE

58,680円→55,746円（5%OFF）

AstrHori 6.5mm F2.0 Fish-Eye

20,400円→19,380円（5%OFF）

SG-image 50mm F1.8 ファントムレンズ

25,960円→23,364円（10%OFF）

SG-image 24mm F6.3 ウルトラシンレンズ

13,250円→11,925円（10%OFF）

SG-image 18mm F6.3 ウルトラシンレンズ

8,350円→7,515円（10%OFF）

SG-image 35mm F0.95

31,240円→29,678円（5%OFF）

SG-image 7.5mm F2.8 FISHEYE

22,720円→20,448円（10%OFF）

SG-image 50mm F1.4

12,310円→11,079円（10%OFF）

SG-image 35mm F1.2

19,880円→18,886円（5%OFF）

AstrHori 10mm F8.0 II APS-C

9,370円→7,964円（15%OFF）

AstrHori 50mm F2.0

14,580円→11,664円（20%OFF）