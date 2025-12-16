41歳チアゴ・シウバはフルミネンセ退団へ。次なる行き先はどこか。移籍精通記者は「欧州が最優先事項」と見解
再び欧州でプレーする意向があるようだ。
母国のフルミネンセで頭角を現し、ミランやパリ・サンジェルマン、チェルシーといったメガクラブを渡り歩いてきたチアゴ・シウバは、2024年７月に古巣フルミネンセに帰還。同クラブに復帰後はここまで公式戦66試合に出場するなど、中心選手として活躍している。
当初は、チームとの契約が終わる2026年６月に引退を考えていると公に表明していた41歳の元ブラジル代表だが、考えが変わってきたのかもしれない。ブラジルメディア『Globo』は「チアゴ・シウバは2026年にフルミネンセに留まらないことを決めた」と見出しを打ち、「子どもたちがチェルシーのアカデミーでプレーしているため、ロンドンに残る家族との距離が、彼にとって大きな負担となっていた」と伝えている。
去就が注目されるT・シウバは、ヨーロッパ復帰を最優先に考えている模様。移籍市場に精通したファブリツィオ・ロマーノ記者は自身のSNSにこう投稿している。
「チアゴ・シウバの明確なプラン。中東やMLSの選択肢よりも優先し、次にフリーエージェントとして欧州へ移籍する。家族に近づきたいという思いから、欧州が最優先事項だ。交渉は進行中」
経験豊富なDFの雄姿を、もうしばらくピッチの上で見られそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
