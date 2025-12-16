なにわ男子 道枝駿佑、XG JURINが『SPUR』表紙登場！道枝はパリで、JURINはシャネルのルックで撮影

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

なにわ男子の道枝駿佑とXGのJURINが、『SPUR』2月号（12月23日発売）の表紙に登場することが発表された。

■まるでフランス映画の主人公のような道枝駿佑

『SPUR』2月号スペシャルエディション版の表紙を飾るのは、2023年6月号以来、2度目となるなにわ男子の道枝駿佑。23歳になった彼との再会の場はモードの都、パリだった。

2026年春夏パリ・ファッション・ウィークで、ヴァレンティノのショーのフロントロウに参加した道枝。グローバルに活躍する各国のセレブリティが集う会場で、ひときわキラキラと輝くその姿は世界に誇る日本の宝。ショーの翌日、パリのアパルトモンで撮影したカバー写真では、彼の圧倒的なスタイルのよさが際立っている。

赤と黒のボーダータートルネックニットにチェックのロングコートという、クラシカルなパリジャンスタイルにブロンドヘアが美しく調和した、まるでフランス映画の主人公のような仕上がりに注目だ。

■大好きなブランドと語るシャネルのルックに身を包んだJURIN

『SPUR』2月号の通常版表紙には、XGのリーダーであるJURINが初登場。11月にグループ初のソロシングル「PS118 (feat. Rapsody)」を発表、2026年1月にはグループとして初のフルアルバム『THE CORE -核』を発売と、2回目のワールドツアーも待ち受けるJURINが、自身も大好きなブランドと語るシャネルのルックに身を包み、モダンで軽やかなモード新時代の到来を告げる。

ひとりでのファッション撮影は今回が初。撮影前は少し緊張しているように見えたものの、立ち位置について音楽がかかった途端、静かにスイッチが入り、強い眼差しと踊るように美しいポージングで、現場をJURINオーラで満たした。

■書籍情報

2025.12.23 ON SALE

『SRUR』2月号 通常版

表紙：JURIN（XG）

2025.12.23 ON SALE

『SRUR』2月号 スペシャルエディション版

表紙：道枝駿佑（なにわ男子）

■リリース情報

2025.11.18 ON SALE

JURIN ASAYA

DIGITAL SINGLE「PS118 (feat. Rapsody)」

2026.01.23 ON SALE

XG

ALBUM『THE CORE -核』

