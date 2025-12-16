14時の日経平均は627円安の4万9540円、アドテストが64.18円押し下げ 14時の日経平均は627円安の4万9540円、アドテストが64.18円押し下げ

16日14時現在の日経平均株価は前日比627.29円（-1.25％）安の4万9540.82円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は378、値下がりは1173、変わらずは51と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は64.18円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ファナック <6954>が49.8円、ファストリ <9983>が44.12円、フジクラ <5803>が41.95円、ＳＢＧ <9984>が41.11円と続いている。



プラス寄与度トップはテルモ <4543>で、日経平均を10.03円押し上げている。次いでダイキン <6367>が6.02円、ＫＤＤＩ <9433>が4.01円、塩野義 <4507>が3.81円、アステラス <4503>が3.68円と続く。



業種別では33業種中4業種が値上がり。1位は空運で、以下、パルプ・紙、水産・農林、食料と続く。値下がり上位には非鉄金属、証券・商品、鉱業が並んでいる。



※14時0分5秒時点



株探ニュース

