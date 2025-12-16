俳優の大泉洋（52）とディーン・フジオカ（45）が16日、都内でこの日に最終回を迎えるテレビ朝日ドラマ「ちょっとだけエスパー」（火曜後9・00）の取材会に出席した。今作は、会社をクビになり離婚もした主人公（大泉）が再就職先で超能力を与えられ世界を救う物語。コメディーと思いきや、話が進むごとにシリアスな展開に。考察要素もちりばめられており、話題作となっている。

大泉は「反響が大きかったので楽しかった」と笑顔。ディーンは「本当にあっという間でした」と撮影を振り返った。現場や演じたキャラクターへの愛着がもの凄く湧いたようで、「続編頼みますよ」と意欲を見せた。大泉も「なんとなくスケジュール空けてますから」とアピールし「プロデューサーと（脚本を務める）野木さんがどれだけ頑張るかです。あとはテレ朝がどれだけお金を出してくれるか」と話して笑いを誘った。

大泉は撮影で嫌だったことも明かした。それは岡田将生（36）が演じた場面を自身も演じることがいくつかあったこと。「岡田と同じ服を着て同じことをやるんです。岡田が演じた後に私がやるんです」と振り返り、「モニター見てても岡田将生が演じた後に私が出てくる。年も違えば、若干顔の質も違うわけです…嫌でしたね」とユーモア交じりに語った。