¡¡¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥È¥ê¥×¥ëÀ¤³¦Àï¶½¹Ô¡ÖU-NEXT BOXING.4¡×¡Ê17Æü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¤Î¸ø¼°·×ÎÌ¤¬16Æü¡¢ÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢WBOÀ¤³¦¥Õ¥é¥¤µé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ï4ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±ÒÀï¤ËÄ©¤à²¦¼Ô¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥ª¥é¥¹¥¯¥¢¥¬¡Ê26¡áÊÆ¹ñ¡¢Äë·ý¡¢10¾¡7KO1ÇÔ¡Ë¤¬¥ê¥ß¥Ã¥È¤è¤ê400¥°¥é¥à¥¢¥ó¥À¡¼¤Î50.4¥¥í¡¢2ÅÙÌÜ¤ÎÀ¤³¦Ä©Àï¤Ë¤Ê¤ëÆ±µé4°Ì¤ÎÄ©Àï¼Ô¡¦·¬¸¶Âó¡Ê30¡áÂç¶¶¡¢14¾¡9KO2ÇÔ¡Ë¤¬100¥°¥é¥à·Ú¤¤50.7¥¥í¤Ç¤È¤â¤Ë°ìÈ¯¥Ñ¥¹¤·¤¿¡£
¡¡·¬¸¶¤Ï·×ÎÌÁ°¤Î¸¡¿Ç¤Ç¾å¤Î·ì°µ¤¬¡Ö164¡×¤È¹â¤¤¿ôÃÍ¤ò¼¨¤·¤¿¡£ÏÃÂê¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ë¤È¡Ö¡Ê·×ÎÌ²ñ¾ì¤Ø¤ÎÆ»¤¬¡Ë»ö¸Î½ÂÂÚ¤Ç¥®¥ê¥®¥ê¤ËÃå¤¤¤Æ¡Ä¡£10Ê¬Á°¤È¤«¤ÇÍ½È÷·×ÎÌ¤Ç¤¤ë¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¥á¥Ã¥Á¥ãÁö¤Ã¤Æ¡Ä¡£·ì°µ¤Ï²áµîºÇ¹âµÏ¿¡£¤¤¤Ä¤â110¡Á120¤°¤é¤¤¤Ê¤Î¤Ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡·×ÎÌ¤Ç¤Ï¸«»ö¤Ë³ä¤ì¤¿Ê¢¶Ú¤Ê¤É»Å¾å¤¬¤Ã¤¿ÆùÂÎ¤òÈäÏª¡£¡Ö¤½¤ì¤â²áµî¥¤¥Á¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤Æ3¥«·î°Ê¾å¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡£¤½¤ì¤¬ÂÎ¤Ë½Ð¤¿¤«¤Ê¡×¤È¼«»¿¤·¡¢ºòÇ¯5·î¤ËÀ¤³¦½éÄ©Àï¤Ç¥æ¡¼¥ê°¤µ×°æÀ¯¸ç¡ÊÁÒÉß¼é°Â¡Ë¤ËÇÔ¤ì¤¿»þ¤ÈÈæ¤Ù¡ÖÄ¥¤êÊý¤â¡¢¶ÚÆù¤¬À¨¤¯¤Ä¤¤¤ÆÂç¤¤µ¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥µ¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¤ä¥ß¥Ã¥È¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤Æ¤â°ÒÎÏ¤ä¾×·â¤È¤«°ã¤¦¡£¤½¤ì¤òÌÀÆü¤ª¸«¤»¤Ç¤¤¿¤é¡×¤È¼«¿®¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡´û¤Ë3ÅÙ¤ÎËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¥ª¥é¥¹¥¯¥¢¥¬¤È¤ÎÀï¤¤¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö¹¶·âÅª¤ËÍè¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ë¿¿¤Ã¸þ¾¡Éé¤òÄ©¤à¤Î¤«¡¢Â¤ò»È¤¦¤Î¤«¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¤Î¤Ò¤é¤á¤¤È¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤ë¡£¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤â¤Þ¤À¤É¤¦¤¤¤¦Å¸³«¤Ë¤Ê¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¿©¤Ï¡ÖÂÎ¤ËÍ¥¤·¤¤¤â¤Î¤«¤éÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¤Ç¤â¡¢¥Ù¥¿¤Ë¤¦¤Ê¤®¤Ç¤â¿©¤Ù¤è¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤¢¤ó¤Þ¤ê¤¦¤Ê¤®¤Ã¤Æ´ðËÜ¿©¤Ù¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Èº£²ó¤Ï¤¦¤Ê¤®¤òÍß¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¤Ï¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤¬¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥Û¥¤¥ë¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ï¥Þ¥Ì¥¨¥ë¡¦¥ª¥ê¥Ð¡¼¡¦¥Ñ¥í¥â¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë¡¢¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¦¥Ö¥í¥¢¥ó¡Ê¥«¥Ê¥À¡Ë¡¢¥¨¥Õ¥ì¥¤¥ó¡¦¥ì¥Ö¥í¥ó¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤Î3»á¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡¡¶½¹Ô¤Î¤â¤è¤¦¤ÏU-NEXT¤ÇÆÈÀê¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£