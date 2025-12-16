ハライチ岩井、本番中に後輩芸人をガチ説教「いやなの。本当に」 衣装の重要性を訴える
お笑いコンビ・ラランド（サーヤ、ニシダ）が16日放送のフジテレビ系昼番組『ぽかぽか』（月〜金 前11：50）に出演。ニシダの服装に番組MCのハライチ岩井勇気が“ガチ”説教した。
【写真】“夫”との仲良しショットが公開されたサーヤ
この日、番組では「多才な男女コンビ！」と題してラランドを特集。2人の格差や知られざるプライベート事情などをトークした。その中で解散危機に話題が及ぶと、“クズ芸人”として知られるニシダに、サーヤが激高した過去などが明かされた。
トークを展開する中、話題はニシダの正装である袖をまくったワイシャツ、短パン姿に及んだ。岩井はフリップにニシダの服装を記入すると「まず、この格好のやつにろくなやつはいない」とバッサリ。ニシダは否定したが、「まずね、ジャケットを着ていない。袖をまくっている。だらしない恰好なのに、きちんとしていると見せようとするネクタイ…」などダメ出しが止まらなかった。
その後、コーナーが進行する中、CM中に岩井がニシダの服装を本気で説教したことがハライチ澤部佑によって明かされ、岩井は「衣装って商売道具なのに、ちゃんとしていない人、いやなの。本当に」と訴え続けた。ニシダは苦笑いを浮かべ、岩井の指摘を真摯に受け止める姿勢を見せていたが、岩井は「絶対に直さない『はい』だったもん」と切り捨てた。
