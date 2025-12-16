大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の東京グレートベアーズが16日（火）、「DNP DAY」を開催することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。

「DNP DAY」では、東京GBのオフィシャルパートナーである大日本印刷株式会社（DNP）がマッチスポンサーを務める。対象の試合は、国立代々木競技場第一体育館にて2026年1月30日（金）と31日（土）に開催するSVリーグ男子第13節 広島サンダーズ戦だ。

当日はDNPが手掛けた『証明写真機Ki-Re-i』とコラボし、オリジナルクリアファイル&ステッカーを両日先着5,000名にプレゼントされる他、勝利チームから1名選出される本日のMVPにあたる「POM」受賞選手には、DNPが文化活動の一環として2003年に開設した『メゾン・デ・ミュゼ・デュ・モンド（MMM ）』のブルゴーニュ紅白ワインセットが贈呈される。

また、フォトグラファーのHIRO KIMURA氏撮影の東京GBの選手たちのオフィシャルフォトの展示も。既に公開されているホームページでの選手紹介や各種広告の素材だけでなく、今回限定の未公開カットも多数展示予定としている。