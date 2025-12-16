氷川きよし、近況ショットにファン驚き「すっぴんですか？」「肌も歯も綺麗」
歌手の氷川きよし（48）が16日、自身のインスタグラムを更新。近況ショットを公開した。
【写真】「すっぴん？」驚きの声…氷川きよし近況ショット
投稿で、「急なライブインスタ失礼しましたー！皆さん身体に気をつけてね！ありがとう」と呼びかけ。つや肌が光る自撮り写真を添えた。
この投稿に「すっぴんですか？ツルツル美人〜」「キイナさんの素顔ツヤツヤ羨ましい〜」「トゥルントゥルンやんー」「肌も歯も綺麗でしたー！すてきー！」「無加工なのに可愛すぎてます」など、ファンから驚きのコメントが続々。活動に「応援してます」「体に気を付けて頑張って下さいね」などエールを送る声も多数寄せられた。
氷川は来年1月31日から4月30日までの期間、「氷川きよし特別公演」を全国4ヶ所で予定。ヒット曲「白雲の城」をモチーフにした芝居とコンサートの2本立てで、氷川にとって活動再開後初となる座長公演となる。
