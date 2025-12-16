綾野剛が主演する「星と月は天の穴」（荒井晴彦監督）が１９日に公開される。

愛と性をテーマにした吉行淳之介の同名小説が原作。２０２３年の「花腐（くた）し」以来２本目となる荒井映画への出演は、「せりふが持っている活字の力を濁らせない」との思いで撮影に臨んだという。（浅川貴道）

「荒井さんの圧倒的な活字（脚本）をまた浴びることができるんだ、という喜びが大きかった。求められることに応えたい思いしかなかった」。オファーを受けた時にあふれ出した感情を、そう振り返る。

演じるのは小説家の矢添。結婚に失敗して以来、独身で４０代を迎え、なじみの娼婦（しょうふ）・千枝子（田中麗奈）と体を交えることで孤独をやり過ごしていた。ある日、画廊で出会った大学生の紀子（咲耶）が、矢添の日常に揺らぎを与える。

モノクロ映像で描かれる昭和の物語からは、昨今珍しい純文学の薫りがする。脚本家としても名匠の誉れ高い荒井監督の脚本に宿る言葉は、「せりふのバランスやト書きの立て方、一語一句、語尾まで美しい」と、全て口に出したくなる衝動にかられると言う。

「まず読み物として面白くて、これを実写化する必要があるのかと思うくらい、完成度が高かった」。その言葉を発するために心がけたのは「せりふに感情も表情も行動も全部、書かれている。だから、言葉の邪魔にならない肉体になる」ことだった。

そんな自らの身体を「ラジオ」に例えた。「言葉を純粋に吐くための、箱になる。自意識をのせずに、しゃべる。どんな声色でも届くんです」

実際に今作では、言葉にも表情にも過剰な表情は作らず、低いトーンで、とつとつとせりふを語る姿が印象的だ。

演じる人物になりきるという「役作り」も経なかった。「撮影が始まるまで彼（矢添）のことは考えるし、ものすごく準備はする。でも、他人だと思って矢添のことを『知って』いきました」

あくまで身体は役に貸すものという意識で撮影現場にいた。性愛を描くため服を脱ぐシーンもあるが、そこにも「何の物語もない肉体に」と考え、小説家だから痩せなくては、といった準備もあえてしなかった。

言葉を吐くことだけに集中できた撮影期間を「幸せだった」と振り返る。「一緒に総合芸術を作っているという意識でいられた」