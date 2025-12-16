女子ゴルフの小祝さくら（27＝ニトリ）が16日、都内のホテルで行われた国内女子ツアーの年間表彰式「JLPGAアワード」に出席した。

花柄の透かし編みの黒いドレスに身を包み「過去に白も着たけど、年齢的にもシンプルな、落ち着いた色でいきたいと思って黒を選んだ」。一瞬、地肌が透けて見えるようなデザインだが「一番やせて見えたのでこれにしました」と笑った。

小祝は7月の明治安田レディースでツアー12勝目を挙げたが、翌週の大東建託いい部屋ネット・レディース2日目に左手首痛で途中棄権。その後、全試合を欠場し、9月には手術を受けて、現在は来年3月の来季開幕戦ダイキン・オーキッド・レディースでの復帰に向けてリハビリ中。

12月に入りショット練習も再開したそうだが「全然当たらない。距離も落ちて、素人みたいな初心者に戻ったみたいな感覚。（来季）開幕に間に合うか不安はあるけど、痛みが消えてくれたらいい」と不安も口にした。

継続的にトレーニングは行っているが、飛距離は「キャリーで200ヤード」まで落ちている。ショット練習は「8番アイアンからスタートして6番アイアン、ユーティリティー、ドライバー（を打った）。ウエッジは1度も持っていない」という段階。地面から打つこと、全力で打つことは禁止されている。

「来年どんな年になるか予測不可能だけど、ダイキンから出て、夏頃に照準を合わせてけたらというのが理想のイメージ」と復活へのシナリオを口にした。