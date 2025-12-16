「Bose史上最高ノイキャンヘッドホン」、過去最安1万円超引きは装着する時だ
Amazon（アマゾン）では、2025年12月16日(火)9時から12月25日(木)23時59分まで「クリスマスタイムセール祭り」を開催中。
現在、 Bose（ボーズ）が自社史上「最高のノイズキャンセリングヘッドホン」と謡う、「QuietComfort Ultra Headphones（第2世代）」がお得に登場しています。
Boseの完全ワイヤレスヘッドホン「QuietComfort Ultra Headphones（第2世代）」が20％オフで過去最安値に！
Bose QuietComfort Ultra Headphones（第2世代） 空間オーディオ 完全 ワイヤレス オーバーイヤー型 ヘッドホン ノイズキャンセリング Bluetooth接続 マイク搭載 最大30時間再生 急速充電 ブラック
43,349円
（20％オフ）
Amazonで見るPR
Bose QuietComfort Ultra Headphones LE（第2世代） 空間オーディオ 完全 ワイヤレス オーバーイヤー型 ヘッドホン ノイズキャンセリング Bluetooth接続 マイク搭載 最大30時間再生 急速充電 デザートゴールド
43,349円
（20％オフ）
Amazonで見るPR
Bose QuietComfort Ultra Headphones LE（第2世代） 空間オーディオ 完全 ワイヤレス オーバーイヤー型 ヘッドホン ノイズキャンセリング Bluetooth接続 マイク搭載 最大30時間再生 急速充電 ドリフトウッドサンド
43,349円
（20％オフ）
Amazonで見るPR
Bose QuietComfort Ultra Headphones（第2世代） 空間オーディオ 完全 ワイヤレス オーバーイヤー型 ヘッドホン ノイズキャンセリング Bluetooth接続 マイク搭載 最大30時間再生 急速充電 ホワイトスモーク
43,349円
（20％オフ）
Amazonで見るPR
Bose QuietComfort Ultra Headphones LE（第2世代） 空間オーディオ 完全 ワイヤレス オーバーイヤー型 ヘッドホン ノイズキャンセリング Bluetooth接続 マイク搭載 最大30時間再生 急速充電 ミッドナイトバイオレット
43,349円
（20％オフ）
Amazonで見るPR
世界最高クラスのノイキャンを搭載した「QuietComfort Ultra Headphones（第1世代）」が最大39％オフ！
Bose QuietComfort Ultra Headphones LE 完全 ワイヤレス 空間オーディオ ヘッドホン ノイズキャンセリング Bluetooth接続 マイク付 最大24時間再生 急速充電 サンドストーン
39,990円
（33％オフ）
Amazonで見るPR
Bose QuietComfort Ultra Headphones LE 完全ワイヤレス 空間オーディオ ヘッドホン ノイズキャンセリング Bluetooth接続 マイク付 最大24時間再生 急速充電 ディーププラム
36,182円
（39％オフ）
Amazonで見るPR
Bose QuietComfort Ultra Headphones 完全 ワイヤレス 空間オーディオ ヘッドホン ノイズキャンセリング Bluetooth接続 マイク付 最大24時間再生 急速充電 ブラック
50,527円
（15％オフ）
Amazonで見るPR
Bose QuietComfort Ultra Headphones 完全 ワイヤレス 空間オーディオ ヘッドホン ノイズキャンセリング Bluetooth接続 マイク付 最大24時間再生 急速充電 ホワイトスモーク
50,527円
（6％オフ）
Amazonで見るPR
長時間のリスニングにもぴったりな「QuietComfort Headphones」が最大23％オフとお買い得！
Bose QuietComfort Headphones 完全 ワイヤレス ヘッドホン ノイズキャンセリング Bluetooth接続 マイク付 最大24時間再生 急速充電 ブラック
35,700円
（15％オフ）
Amazonで見るPR
Bose QuietComfort Headphones 完全 ワイヤレス ヘッドホン ノイズキャンセリング Bluetooth接続 マイク付 最大24時間再生 急速充電 ホワイトスモーク
35,700円
（15％オフ）
Amazonで見るPR
Bose QuietComfort Headphones LE 完全 ワイヤレス ヘッドホン ノイズキャンセリング Bluetooth接続 マイク付 最大24時間再生 急速充電 チルドライラック
35,700円
（23％オフ）
Amazonで見るPR
Bose QuietComfort Headphones LE 完全 ワイヤレス ヘッドホン ノイズキャンセリング Bluetooth接続 マイク付 最大24時間再生 急速充電 ブルーダスク
35,700円
（15％オフ）
Amazonで見るPR
＞＞Boseのセール対象商品一覧はこちら
なお、上記の表示価格は2025年12月16日13時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
Source:「Amazon クリスマスタイムセール祭り」