アップルとグーグルは、iPhoneとAndroidのデバイス間の乗り換えをより簡単にするために協力することを発表しました。

↑乗り換えがもっとラクに。

両社はiPhoneとAndroidとのデータ移行プロセスを簡単にする新機能を開発しているとのこと。グーグルのベータ版OS「Android Canaryビルド」では、Pixelスマートフォンでこの新機能が利用できます。また、今後リリースされる「iOS 26」の開発者向けベータ版でも、この機能が使えるようになります。

現時点では、具体的にどのような新機能が提供されるのかは不明。また、新機能を搭載したiOS 26のベータ版がいつリリースされるのかも分かっていません。

OS間の移行を助けるアプリとしては、アップルからは「iOSに移行」、グーグルからは「Android Switch」というアプリがすでにリリースされています。iPhoneとアンドロイドの乗り換え機能が提供されるまで、両アプリは引き続き利用することができます。

お互いのプラットフォームに乗り換えられる機能は、ともすれば自社の顧客を失う機能ともいえます。しかしスマホ業界全体を考えれば、利用者の利便性を高めることになり、そこに新たなチャンスが生まれるのかもしれません。

Source: 9to5Mac

