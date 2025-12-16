なにわ男子・道枝駿佑、圧倒的スタイルの良さ際立つパリショット「SPUR」表紙
【モデルプレス＝2025/12/16】なにわ男子の道枝駿佑が、12月23日発売のモード誌「SPUR」（シュプール／集英社刊）2月号スペシャルエディション版の表紙に登場。2023年6月号以来、2度目の表紙を飾る。
【写真】なにわ道枝「美男美女すぎ」と話題・人気K-POPアイドルとパリで3ショット
23歳になった道枝と同誌が再会した場は、モードの都・パリだった。2026年春夏パリ・ファッション・ウィークで、ヴァレンティノのショーのフロントロウに参加した道枝。グローバルに活躍する各国のセレブリティが集う会場で、ひと際キラキラと輝くその姿は世界に誇る日本の宝。ショーの翌日、パリのアパルトモンで撮影したカバー写真では、彼の圧倒的なスタイルの良さが際立っている。赤と黒のボーダータートルネックニットにチェックのロングコートという、クラシカルなパリジャンスタイルにブロンドヘアが美しく調和した、まるでフランス映画の主人公のような仕上がりとなった。道枝は、「パリの街並みもあって、おしゃれになった気分というか、すごく自信を持たせてくれる洋服です」とコメントを寄せている。
今号の通常版表紙は、XGのJURIN。特集は「ニューオーダーが始まる」で、026年春夏ファッション・ウィークに起きたビッグニュースを皮切りに、これから待ち受けるあらゆるジャンルの未来を各界の賢者たちが分析。クリエイティブディレクターから、ビューティの最前線を知るプロたち、哲学者、占星術師、フーディ（美食家）に至るまで、その道のプロの知見に触れられる、読み応えと気づきに溢れた内容となった。「SPUR HOME」と題したインテリア特集も掲載。年末年始にじっくり読んで楽しめる1冊になっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆道枝駿佑「SPUR」2月号スペシャルエディション版登場
◆今号は「ニューオーダーが始まる」
