XG・JURIN、1人で初のファッション誌撮影 強い眼差し＆美ポージングで「SPUR」初表紙
【モデルプレス＝2025/12/16】HIPHOP／R＆Bグループ・XG（エックスジー）のリーダー・JURINが、12月23日発売のモード誌「SPUR」（シュプール／集英社刊）2月号通常版の表紙に登場。同誌で表紙を飾るのは、今回が初となる。
先日、グループ初のソロシングルを発表し、年明けにはグループとして初のフルアルバム発売と、2回目のワールドツアーも待ち受けるJURIN。今号では、自身も大好きなブランドと語るシャネルのルックに身を包み、モダンで軽やかなモード新時代の到来を告げる。初めての1人でのファッション撮影では、撮影前に少し緊張しているように見えたものの、立ち位置について音楽がかかった途端、静かにスイッチが入り、強い眼差しと踊るように美しいポージングで現場をJURINオーラで満たした。
撮影後、JURINは「撮影はすごく楽しかった！1人での撮影はあまりないので、ちょっとドキドキしていたんですが、いざ始まったらすごく温かい空気の中で撮影ができました。SAULTやケイトラナダ、ロッチェル・ジョーダンなど、最近好きな音楽を聴きながら、自然体な感じで撮れたと思います」とコメントを寄せた。
今号のスペシャルエディション版表紙は、なにわ男子の道枝駿佑。特集は「ニューオーダーが始まる」で、026年春夏ファッション・ウィークに起きたビッグニュースを皮切りに、これから待ち受けるあらゆるジャンルの未来を各界の賢者たちが分析。クリエイティブディレクターから、ビューティの最前線を知るプロたち、哲学者、占星術師、フーディ（美食家）に至るまで、その道のプロの知見に触れられる、読み応えと気づきに溢れた内容となった。「SPUR HOME」と題したインテリア特集も掲載。年末年始にじっくり読んで楽しめる1冊になっている。（modelpress編集部）
◆XGリーダーJURIN、1人で初のファッション誌撮影
◆今号は「ニューオーダーが始まる」
