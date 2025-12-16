加藤綾菜「1時間でスピード勝負」作り置き料理3品公開「時短なのに豪華に見える」「どれも美味しそう」と反響
【モデルプレス＝2025/12/16】タレントの加藤綾菜が12月15日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りの“作り置き料理”を公開した。
【写真】加藤茶の美人妻「時短なのに豪華」1時間で作った手料理3品
◆加藤綾菜、作り置き料理3品披露
綾菜は「今日の作り置き」「1時間でスピード勝負」とつづり、手作りした料理3品の写真を投稿。タレに漬け込まれた「韓国風漬けマグロ」や「ピーマンと茄子の味噌炒め」、「綾菜万能だし粉」などを入れて煮込んだという「大根の煮物」など食欲をそそる料理を披露した。
◆加藤綾菜の投稿に「時短なのに豪華に見える」と反響
この投稿に、ファンからは「どれも美味しそう」「真似したい」「時短なのに豪華に見える」「1時間で作れるのすごい」などの声が上がっている。
綾菜とタレントの加藤茶とは2011年6月23日に入籍。45歳の年の差婚で話題となった。（modelpress編集部）
