高木由梨奈、挙式を報告 ウェディングショット公開「豪華」「まさに美男美女」と反響
【モデルプレス＝2025/12/16】フリーアナウンサーでタレントの高木由梨奈が、12月16日までに自身のInstagramストーリーズを更新。結婚式の様子を公開した。
【写真】岸田タツヤの美人妻「美男美女」と話題の豪華結婚式ショット
高木は「結婚式！無事に！！！終わりました！」「なんか終わっちゃって寂しい気持ちと無事に終わった安心感で訳わからない気持ち！」とつづり、結婚式の写真を投稿。純白のウェディングドレスを身にまとい、夫で俳優の岸田タツヤとともに笑顔を見せる写真やソファーでお酒を楽しむ2ショットなど幸せ溢れる姿を披露した。
また「ちなみに当日の朝は大寝坊」とお茶目に明かしていた。
この投稿に、ファンからは「まさに美男美女」「とっても綺麗」「女神様のよう」「末長くお幸せに」などの声が上がっている。
高木は、2025年8月8日に岸田との結婚を発表した。（modelpress編集部）
◆高木由梨奈、幸せいっぱいのウェディングショット披露
◆高木由梨奈の投稿に「まさに美男美女」と反響
